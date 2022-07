„Pe 13 iulie, la hotelul Quattro Beach, un grup de patru polonezi au atacat un bărbat care se afla cu partenera său într-un restaurant, în timpul zilei. Securitatea hotelului și personalul au urmărit în tăcere și nu au intervenit, în ciuda țipetelor și rugămințlor cuplului care încerca să se apere.”, a scris Rybar, un canal de propagandă rusă pe rețeaua Telegram.

Mai înainte, polonezii au băut alcool împreună cu rușii. Atmosfera s-a sctricat pe măsură ce conversația s-a îndreptat către „subiecte politice”. Turiştii ruşi ar fi refuzat să vorbească despre războiul din Ucraina şi să-şi facă cunoscute opiniile. Acesta a fost, se presupune, motivul atacului.

Potrivit presei ruse, personalul hotelului nu a sunat la poliție. Acest lucru a fost făcut de oaspeții hotelului, dar polonezii au părăsit clădirea înainte de sosirea agenților. De asemenea, s-a mai relatat că turistului rus nu i s-a acordat primul ajutor, ci a fost dus la o secție de poliție, plasat într-o celulă și obligat să mărturisească că a provocat agresiunea prin insultarea oaspeților localului.

Russian media claims Polish tourists beat up a group of Russians at a hotel in Alayna, ?? , after a dispute about Russias invasion of ??.



The Russians claims that the Turkish hoteliers sided with the Poles, who quickly disappeared from the scene, while the Russians were jailed pic.twitter.com/e52bWspUiR