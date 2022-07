Forțele ruse au lovit din nou orașul port Odesa, din sudul Ucrainei, la primele ore ale acestei dimineți, informează oficialii locali.

Șeful administrației militare a regiunii, Serhiy Bratchuk, a declarat că va publica mai multe detalii într-o postare Telegram chiar după ora 6 dimineața în această dimineață. „Atacul cu rachete Odesa folosind aeronave strategice”, a spus el, potrivit Ukrayinska Pravda.

Sâmbătă, la abia 12 ore după ce Moscova a semnat un acord cu Kievul pentru a permite monitorizarea exporturilor de cereale din porturile sudice ale Ucrainei, Rusia a vizat Odesa cu rachete de croazieră.

Un atac a avut loc în această dimineață și în Nikolaev.

„În această dimineață au fost raportate și bombardamente rusești în orașul Nikolaev, din sudul Ucrainei.

Șeful consiliului orașului, Olexander Senkevich, a spus într-o postare pe Telegram: „Se aud explozii puternice! Toată lumea este rugată să rămână în adăposturi! Chiar și după terminarea stării de acces, atacul aerian va continua!”

#Russian troops shelled #Ukrainian cities again at night. #Kharkiv and #Mykolaiv were hit by missiles.



In #Odesa Region, fires broke out in the private sector after a missile strike from strategic bombers. pic.twitter.com/4CNZHRNv9P