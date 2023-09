Turneul unui edil PSD dintr-un mare oraș în prima zi de școală. Câte unități a bifat între 9.30 și 18.00.  Cum explică directorii că au făcut festivitățile la orele 17.00 și 18.00

Contactați de Libertatea, reprezentanții școlii care a făcut festivitatea la 6 seara spun că s-a ales ora pentru a fi „rezonabilă pentru părinți”

La o altă școală, Coresi, unde s-a început la 17.00, directoarea a spus că a ales ora după ce „în trecut s-au înregistrat cazuri de copii care au leșinat din cauza căldurii”

Primarul Daniel Cristian Stan recunoaște turneul, însă spune că sunt „minciuni” că orele au fost alese pentru el: „Eu am primit invitații și le-am onorat pe cele pe care am putut să le onorez. Tot ce vi s-a zis este politic”

Obișnuitele discursuri ale primarilor din prima zi de școală n-au lipsit nici la Târgoviște. În reședința de județ a Dâmboviței, primarul PSD Cristian Daniel Stan nu s-a limitat la câteva școli, ci a făcut un întreg turneu. A bifat, de dimineață până seară, 7 unități de învățământ.

Cristian Daniel Stan, primarul Târgoviștei

Programul său a fost anunțat înainte pe grupuri de WhatsApp ale Primăriei Municipiului Târgoviște.

Recomandări „Insula Iubirii” și a abuzului. Foste concurente de pe TV acuză că au fost hărțuite sexual de „ispite”, dar producătorii nu au făcut nimic. „Eram atinse cu orice ocazie”

Sursele ziarului din Primăria Târgoviște spun că programul a fost făcut „ca să ajungă primarul la toate”, însă atât edilul, cât și directorii au negat acest scenariu.

Iată programul, așa cum reiese din mesajul WhatsApp:

9.30 – Școala Mihai Viteazul

– Școala Mihai Viteazul 10.00 – Liceul Petru Cercel

– Liceul Petru Cercel 11.00 – Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu

– Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu 12.00 – Seminarul Teologic (n.r. – Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur)

– Seminarul Teologic (n.r. – Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur) 16.00 – Școala Matei Basarab

Școala Matei Basarab 17.00 – Școala Gimnazială Coresi

– Școala Gimnazială Coresi 18.00 – Școala Ioan Alexandru Brătescu-Voinești

Ultima dintre școli, cea care a avut deschiderea seara, a anunțat festivitatea de început de an și pe site-ul propriu. Cu aceeași oră: 18.00.

La Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur, Stan a fost acompaniat de Adriana Tudose, inspectorul școlar al județului, care, emoționată, nu a reușit să lege două propoziții, conform imaginilor puse la dispoziție de Gazeta Dâmboviței.

A tăiat și o panglică

În plus, față de programul care „poate suferi modificări”, după cum s-a arătat chiar în mesajul de pe grupul primăriei, edilul a postat imagini și de la inaugurarea unei grădinițe.

El a tăiat panglica alături de aceeași Adriana Tudose, conform imaginilor de pe rețelele de socializare.

Recomandări Austria a respins apelul lui von der Leyen pentru primirea României și Bulgariei în Schengen: „Extinderea Schengen nu are sens”

„Îmi era dor de energia asta incredibilă. De freamătul care molipsește, în sensul bun”, a scris Stan pe Facebook.

„Așteptăm să se mai domolească căldura”

Contactați de Libertatea, reprezentanții Școlii Ioan Alexandru Brătescu-Voinești spun că nu e prima oară când pun ora festivității de deschidere după-amiază târziu și o numesc chiar „o tradiție”.

Director adjunct, prof. Adriana Toader, a spus pentru Libertatea: „Noi păstrăm o tradiție, punem serbarea de început de an la o oră rezonabilă pentru părinți, în primul rând, pentru că e normal să iasă de la serviciu, să vină să-și însoțească copiii la școală”.

„De cele mai multe ori s-a întâmplat ca vremea să fie foarte călduroasă și să așteptăm să se mai domolească căldura, pentru că la noi soarele bate foarte tare în curtea școlii, și din acest motiv cred că an de an s-a ținut la ora 18.00, 18.30, nu mai devreme” – prof. Adriana Toader, director adjunct la Școala Ioan Alexandru Brătescu-Voinești

„Nu ne-a condiționat nimeni, noi am fixat ora, în mod tradițional, cum am zis, după care am transmis invitația la primărie, iar domnul primar ne-a onorat cu prezența. Ora a fost stabilită de noi, nu ne-a condiționat nimeni”, a explicat directoarea.

Recomandări Procentele vehiculate în Parlament pentru listele comune PSD – PNL. Marcel Ciolacu ridică miza: PSD să dea prezidențiabilul. Răspunsul liberalilor

Directoare: „În trecut s-au înregistrat cazuri de copii care au leșinat”

Prof. dr. Gogeanu Georgeta, directoare, a punctat: „Am făcut lucrul acesta din respect față de copii și față de părinți. Având în vedere că de-a lungul anului și la sfârșitul anului trecut școlar s-au înregistrat cazuri în țară și în județul Dâmbovița de copii care au leșinat din cauza căldurii, văzând care sunt condițiile meteo ale zilei respective, am decis că este o oră potrivită pentru copii, ca să aibă un confort și din acest punct de vedere”.

Ea a menționat și că există foarte mulți părinți care lucrează în mediul privat. „Și, după cum știți, ei nu beneficiază de o zi liberă. Astfel, ar fi trebuit ca mulți dintre ei să-și ia o zi de concediu”.

„Noi avem peste 1.000 de copii până la clasa a VIII-a, iar în această zi extrem de importantă pentru ei, ne-am dorit ca părinții să le poată fi alături. În felul acesta, întărim relația cu părinții și familia și ne-am dorit, ca în fiecare an, ca prima zi de școală să fie o festivitate în adevăratul sens al cuvântului” – Georgeta Gogeanu, Școala Coresi

Gogeanu neagă că s-a discutat înainte cu primăria lui Daniel Stan, spunând că invitațiile s-au făcut fără a aștepta vreo confirmare.

„Cred că toate școlile din țară și din județul Dâmbovița, la un astfel de eveniment de deschidere de an școlar, invită autoritățile locale cu care colaborează. Nu am primit o confirmare anterioară că domnul primar ar participa, cum n-am primit nici de la celelalte instituții. Aceia dintre dumnealor care au considerat că pot da curs invitației noastre au dat curs, asta a fost tot”.

„Minciună, n-aș putea să fac așa ceva”

Ziarul l-a contactat și pe Cristian Daniel Stan, primarul din Târgoviște. Acesta a menționat că „este o minciună” și că „persoana care v-a spus (n.r. – că programul a fost făcut pentru el) nu are cum să lucreze la Primăria Târgoviște”.

El a recunoscut că a fost la mai multe unități de învățământ și la grădiniță, însă afirmă că doar a onorat invitații.

„Vă rog să prezentați obiectiv totul. E o minciună. Eu am primit invitații și le-am onorat pe cele pe care am putut să le onorez. Tot ce vi s-a zis este politic. Nu aș putea să fac așa ceva și mai ales când este vorba de copii. De ce aș avea nevoie de așa ceva? Am ieșit primar cu 70%”, a spus Cristian Daniel Stan.

17.046 de voturi a strâns Stan în 2020, peste 65% din total

„Nu am voie să onorez invitații?! Ce este rău în asta?” – Cristian Daniel Stan, primar Târgoviște

El i-a transmis jurnalistului Libertatea că va urmări subiectul și va acționa dacă imaginea sa va fi prejudiciată prin apariția articolului.





Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Ce STUDII are Kate Middleton, de fapt. A întrecut-o pe Prințesa Diana. NIMENI nu se aștepta la asta

Viva.ro 'M-am săturat să mă culc în fiecare seară cu alt bărbat' Dezvăluiri uluitoare despre viața unei mari actrițe de la noi

PUBLICITATE Dr. A. Secară atrage atenția asupra factorilor corectabili ce duc la apariția bolilor de inimă

FANATIK.RO Animalul sălbatic care a ajuns într-un parc din România. Un bărbat l-a întâlnit și a avut un șoc

Știrileprotv.ro NASA publică joi Raportul OZN-urilor, după corpurile „extraterestre” prezentate în Congresul din Mexic

Observatornews.ro "Băi, drogatule, ai distrus vieţile oamenilor". Ce i-au strigat oamenii lui Vlad Pascu la sosirea la DIICOT

Orangesport.ro Cum s-a produs ruptura dintre Giovanni şi Gigi Becali: „Situaţia s-a înrăutăţit atunci din cauza lui!” | EXCLUSIV

Unica.ro Lună Nouă în Fecioară pe 15 septembrie. Urmează o perioadă de reinventare și de purificare energetică.Cum sunt influențate zodiile