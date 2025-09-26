În ciuda importanței portului Constanța în structura de aprovizionare a Ucrainei, comercianții nu se așteaptă la o penurie de produse și nici la o creștere semnificativă a prețurilor, potrivit unui sondaj realizat de publicația Enkorr.

În primele 2 săptămâni din octombrie, toate mărfurile tranzitate prin Constanța vor fi ‘cu siguranță’ supuse unor controale sporite, atât transporturile maritime, cât și cele feroviare.

Acest lucru s-ar datora volumelor mari de produse din India care au sosit în septembrie, cifrate la circa 200.000 de tone.

‘Românii au cerut să nu se impună sancțiuni, cel puțin în primele două săptămâni ale lunii octombrie, pentru a vinde cantitatea mare de combustibil indian rămasă. Partea ucraineană a refuzat’, a declarat unul dintre comercianții cu care a stat de vorbă Enkorr, sub condiția anonimatului.

Se așteaptă ca, în viitor, autoritățile ucrainene relevante să monitorizeze sosirea petrolierelor în Constanța.

‘În acest moment, se pare că, în cazul unor noi transporturi de combustibil indian și alte mărfuri suspecte, regimul sporit de inspecție va fi prelungit pentru încă două săptămâni sau o lună’, a declarat comerciantul, care a cerut să nu fie numit.