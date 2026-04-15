Situaţie critică în Ucraina în ceea ce priveşte apărarea antiaeriană

Negociatorii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner „sunt în permanenţă în discuţii cu Iranul şi nu au timp pentru Ucraina”, care este îngrijorată de aprovizionarea cu arme, a declarat preşedintele ucrainean într-un interviu acordat marţi, 14 aprilie, televiziunii germane, relatează AFP.

„Se străduiesc să obţină mai multă atenţie din partea lui Putin pentru a pune capăt războiului”, a spus Zelenski despre cei doi emisari americani, pe care i-a descris ca „oameni pragmatici”. Însă, „dacă Statele Unite nu exercită presiuni asupra lui Putin (…) şi poartă doar un dialog blând cu ruşii, atunci aceştia nu vor mai avea teamă”, a avertizat liderul de la Kiev.

Volodimir Zelenski, a mai spus la televiziunea publică ZDF, după o vizită la Berlin, că: „Dacă războiul se prelungeşte, vor fi mai puţine arme pentru Ucraina. Este o situaţie critică, mai ales în ceea ce priveşte apărarea antiaeriană”. Începând cu aprovizionarea cu rachete Patriot, foarte utilizate în Orientul Mijlociu şi a căror lipsă în Ucraina „nu ar putea fi mai gravă” decât în prezent, potrivit liderului ucrainean.

Germania și Ucraina au devenit parteneri strategici

Volodimir Zelenski a încheiat marţi un parteneriat strategic cu Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, bazat pe cooperarea militară, în special în domeniul dronelor. Cel mai mare finanţator al Kievului din 2025, Berlinul doreşte să aibă un rol central în jocul diplomatic, în timp ce Donald Trump, președintele SUA, concentrat acum pe Orientul Mijlociu, impusese negocieri fără europeni şi părea să dorească să cedeze teritorii ucrainene Rusie, potrivit AFP.

Germania va finanţa, în special, livrarea către Ucraina a câteva sute de rachete Patriot şi de lansatoare destinate sistemelor de apărare antiaeriană IRIS-T.

Un element semnificativ al acordului este memorandumul de înțelegere între ministerele Apărării din cele două state, care vizează schimbul electronic de date militare. Zelenski a anunțat semnarea a încă 10 acorduri de cooperare în aceeași zi.

„Astăzi avem noi acorduri de cooperare – 10 în total. În domenii-cheie”, a spus liderul ucrainean. El a adăugat că: „Germania este un lider clar în sprijinirea Ucrainei și a eforturilor noastre de a proteja vieți”.

Cele două ţări lucrează și la „un acord bilateral privind dronele”

Volodimir Zelenski a anunţat, de asemenea, că cele două ţări lucrează la „un acord bilateral privind dronele”.

„Acum, mai mult ca niciodată, vrem să învățăm unii de la alții”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz în cadrul unei conferințe de presă. Acesta a subliniat și el că cele două părți au convenit asupra unor proiecte comune, inclusiv producția de drone.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE