Mai exact, Elena Udrea cere CSM să verifice dacă în dimineața zilei de 7 Aprilie, când Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat decizia prin care i-a fost respinsă contestația în anulare, „cel puțin un judecător din cei patru care au fost pentru respingere, a fost chemat la Parchetul General și amenințat cu pușcăria de cineva din conducerea instituției dacă va fi pentru admiterea contestației”

Fostul ministru susține că în acest fel a fost obținută arestarea sa și cere „găsirea unei soluții juridice pentru repararea imensului abuz”.

Redăm integral mesajul postat pe pagina de Facebook a Elenei Udrea:

„Am sesizat CSM pentru a cerceta o situație șocantă, și este posibil și foarte probabil să explice cum s-a luat decizia ICCJ din 7 aprilie, prin care într-un mod ilegal și complet abuziv, cu încălcarea deciziei 685/2018 a CCR, mi s-a respins Contestația în Anulare din dosarul Gala Bute, ceea ce a dus la arestarea mea. Reamintesc că doar mie, doar în acest dosar, contestația mea și a celorlalți doi (Obreja și Breazu) au fost respinse, iar în toate celelalte dosare aceiași judecători au admis contestațiile și s-a trecut la rejudecarea cauzelor!

Mai exact am cerut CSM să verifice dacă în dimineața zilei de 7 Aprilie, ziua în care s-a pronunțat decizia de respingere a cererii mele, cel puțin un judecător din cei patru care au fost pentru respingere, a fost chemat la Parchetul General și amenințat cu pușcăria de cineva din conducerea instituției dacă va fi pentru admiterea contestației mele și favorabil respectării deciziei nr. 685/2018 a CCR.

De asemenea, am cerut să se verifice dacă la acel moment, adică in dimineața zilei de 7 Aprilie, decizia completului de 5 judecători era de admitere a Contestaților, ea fiind inversată ca urmare a schimbării opiniilor a cel puțin 2 judecători, sub presiunea amenințării cu arestarea imediată.

Asa s-ar explica și de ce soluția nu a mai fost scrisă la ora indicată, la ora 10 cum se știa și se aștepta, ci la ora 10:00 a fost anunțată presa și nu acuzații !!! Că se amâna pronunțarea pentru ora 14:00 și că se face ședința publica.

Am cerut CSM să verifice în ce a constat amenințarea, și să facă publice aceste informații. Evident că cer aplicarea legii asupra celor implicați în aceasta situație.

Prin presiunile asupra a cel puțin 2 judecători, s-a obținut nu doar arestarea mea, care este evident că este o miză uriașă pentru cineva, dar s-a obținut și schimbarea majorității pro CCR din rândul judecătorilor de la Înalta Curte. Pentru că odată ce acești judecători au fost împotriva CCR în cel mai clar caz, Gala Bute, și mai lipsit de orice eventuale interpretări, ei vor fi obligați de acum încolo să fie împotriva CCR de fiecare dată.

Cer găsirea unei soluții juridice pentru repararea imensului abuz, pentru corectarea acestei ilegalitați care s-a făcut in cazul meu.

PS: Poate ne ajuta dl. Tolontan cu raspunsul la întrebarea: Cu ce au fost speriati judecatorii ICCJ si de catre cine?”

Context

Postarea Elenei Udrea vine după ce, pe 10 iunie, când Curtea de Apel din Sofia a decis extrădarea ei în România, Udrea a amenințat, la ieșirea din sala de judecată, că va face dezvăluiri despre judecătorii români: „O să vorbim curând despre ce s-a întâmplat pe 7 aprilie. Dacă este adevărat că în 7 aprilie, doi judecători din completul care a pronunțat decizia împotriva mea au fost chemați la Parchetul General și amenințați cu pușcăria dacă îmi admit contestația. Vom vorbi despre asta. În 7 aprilie, în ziua în care s-a pronunțat decizia în cazul meu”.

Pe 7 aprilie anul acesta, în ziua în care Înalta Curte de Casaţie şi Justiție i-a respins cererea de anulare a condamnării din dosarul „Gala Bute”, fostul ministru a plecat dis-de-dimineaţă în Bulgaria şi s-a oprit în Sofia, aşteptând acolo să afle verdictul judecătorilor.

Când a auzit sentința, Udrea a plecat spre Grecia, dar a fost prinsă la vama Kulata de polițiștii bulgari. De atunci, ea se află în arestul din Blagoevgrad, iar acum așteaptă să fie adusă în România, urmând să-și ispășească sentința la Penitenciarul pentru Femei Ploiești – Târgșorul Nou.

