Un adolescent băut şi fără permis a intrat cu maşina în trei grupuri de colindători. Șase copii și un adult, răniți

Un adolescent băut şi fără permis a intrat cu maşina în trei grupuri de colindători, vineri seara, în două localități. Șase copii au fost răniți, iar o fetiță se află în stare gravă la spital.

Un șofer aflat la volanul unei camionete cu numere de Sălaj a lăsat în urma sa 7 pietoni loviți. Acesta a accidentat două persoane în Tureac și cinci în Mureșenii Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, conform bistriteanul.ro.

Printre victime, 6 copii și un adult, este o fetiță de 14 ani în stare gravă, un copil din clasele primare și doi copii de gimnaziu.

„Cele șase victime, cinci minori și un adult, au fost transportate la UPU SMURD Bistrița cu 5 echipaje medicale (două SMURD și 3 SAJ)”, a declarat Marius Rus, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Bistrița – Năsăud.

A șaptea victimă, un minor, a refuzat transportul la spital.

Conform martorilor, șoferul era atât de beat încât abia putea sta în picioare. Conform declarațiilor martorilor, acesta este un minor de 16 – 17 ani, care a furat mașina familiei.

„E vecin. Îl știm. E de-a lui Budacu’. Doară când am auzit ce s-a întâmplat și am văzut mașina, am știut a cui e. Dar am crezut că e taică-so! Apoi am aflat că e băiatu’. El are vreo 16 – 17 ani, e minor. S-o îmbătat și o uitat de el, o furat mașina familiei, s-o urcat la volan și o ieșit pe șosea. Nu merge la școală. Și apoi el singur cu mașina s-o oprit în drum și a zis că a lovit niște copii”, au declarat săteni, conform sursei citate.

Sursă foto: bistriteanul.ro

