A mai rămas o singură zi din 2024, iar planurile pentru seara care marchează trecerea dintre ani sunt aproape gata! Antena 1 le aduce telespectatorilor un super show care va marca multiple momente în premieră și surprize de neratat! „Revelionul cel neBUN. Duelul Starurilor” începe pe 31 decembrie, de la ora 20:00.

Pentru cei de acasă care încă mai stau pe gânduri, iată 10 motive pentru care programul este de neratat!

1. Show-ul va fi prezentat, în premieră, de doi dintre cei mai apreciați artiști din țară, iubiți pentru toate momentele pe care le-au creat împreună. Ilona Brezoianu și Florin Ristei vor fi alături de toți invitații serii, vor comenta fiecare Duel și vor anunța câștigătorii.

2. Pe scenă vor avea loc 10 dueluri muzicale senzaționale între artiști care nu au mai fost niciodată în această ipostază. Acestea sunt: Delia vs Zdob și Zdub, Ștefan Bănică vs Iris, Mioara Velicu vs Maria Dragomiroiu, Adi Minune vs Jean de la Craiova, Aurelian Temișan vs Cătălin Crișan, Azur vs Generic, Connect-R vs Puya, Direcția 5 vs Voltaj, Luis Gabriel vs Bogdan de la Ploiești, Fly Project vs Randi. Aplauzele și uralele celor care se vor afla în public vor decide câștigătorii fiecărei bătălii.

3. Întreaga seară, unele dintre cele mai iubite vedete se vor afla la mese și vor face ca atmosfera să fie una de petrecere. JO, Bella Santiago, Ruby, Liviu Teodorescu, Shift, WRS, Maria Buză, Alexia Țalavutis, Valentin și Codruța Sanfira și mulți alții vor cânta, dansa și aduce starea de bine.

4. Unii dintre cei mai cunoscuți actori din România, precum Magda Catone, Claudiu Istodor, Adriana Trandafir, Paula Chirilă, Anca Țurcașiu, Andreea Samson, Cornel Palade au pregătit momente speciale, care-i vor face pe cei de acasă să râdă cu gura până la urechi.

5. Tot voia bună și râsul la cote înalte vor fi aduse de două roast-uri de senzație, pregătite de Cosmin Natanticu.

6. Cine s-ar fi gândit că Donald Trump și Dana Budeanu ar putea ajunge… împreună… la „Insula Iubirii” și „Power Couple”? Vă spunem noi! Radu Bucălae, Ioana State și Romică Țociu, care au pregătit două scenete spumoase.

7. Loredana, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Robert Tudor, Pepe, Cornelia și Lupu Rednic, Mahala Rai Banda, Oana Radu, Jador, Lavinia Pîrva, Nea Mărin, Carmen Chindriș și Taraful Rutenilor sunt doar o parte dintre invitații speciali ai serii, care au pregătit super interpretări ale unor melodii fredonate de o țară întreagă.

8. Miezul nopții va fi completat de o surpriză! Florin Răducioiu, unul dintre jucătorii români de fotbal reprezentativi ai generației sale și mulți alții pe care-i vor descoperi cei de acasă, își vor face apariția și vor povesti despre Campionatul Mondial care va fi putea fi urmărit, în exclusivitate, la Antena 1, în 2026 și 2030.

9. Un moment manifest, pregătit de Radu Țibulcă, va pune pe gânduri și va surprinde o realitate a anului ce tocmai se încheie.

10. Pentru că nu ați vrea să fiți singurii care nu știți pe 1 ianuarie ce s-a întâmplat la cea mai tare petrecere a finalului de an!

Fie că au stat pe scenă pe toată durata filmărilor, fie că au venit doar pentru un moment special, toți cei prezenți povestesc cu multă veselie despre atmosfera de care au avut parte și le recomandă celor de acasă să fie cu ochii pe ei!

Printre invitații permanenți ai serii se află Liviu Teodorescu, iubitul solist, care a ținut și să specifice de ce telespectatorii nu ar trebui să rateze niciun minut din întregul show: „Pentru că o să vadă niște momente superbe, niște momente organice, naturale și o să vadă o gașcă de prieteni care, pur și simplu, se distrează și o să se simtă parte dintre noi”.

Și Ruby va fi în platou pe parcursul întregii seri și recunoaște că mereu este încântată să facă parte din astfel de proiecte: „Am petrecut cu prieteni apropiați, cu oameni cu care ne întâlnim destul de des în situații de genul acesta. Deci ne distrăm tare, este o atmosferă foarte mișto, pentru că sunt numai oameni drăguți, care au venit aici să își pună amprenta pe evenimentul ăsta care este special pentru noi toți”.

WRS, fost concurent în cadrul diferitelor emisiuni de la Antena 1, recunoaște că tocmai faptul că s-a întâlnit cu oameni cunoscuți l-a făcut să se simtă atât de bine la filmări: „Nu mai simt nicio emoție să fiu eu însumi în fața camerelor. E foarte simpatic și avem oameni aici alături de care am fost în diferite producții și avem glumele noastre. E foarte drăguț”.

Nu ratați astăzi, 31 decembrie, de la ora 20:00, Revelionul cel neBUN! Duelul Starurilor, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

