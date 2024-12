„I-am scos odată tenisul din cap. Am câștigat, am un scor pozitiv la Ion Țiriac. Am câștigat 7-6, am jucat un set cu el, dar nu mă voi mai întâlni cu Ion Țiriac în această viață. Deloc! După tot ce a debitat în ultimii ani, nu se poate, nu se mai poate. Suntem departe enorm”, a spus CTP la emisiunea „Vorbitorincii” de pe YouTube, difuzată pe 26 decembrie. El nu a precizat nici când a jucat tenis cu Țiriac și nici care declarații l-au deranjat.

„L-am admirat, a fost idolul meu, i-am mirosit ciorapii în vestiar. Dar ce a făcut în ultimii ani a fost groaznic. Uitați-vă și acum ce declarații are în legătură cu CG-ul (n.red. Călin Georgescu), Mesia, cu macete. Uitați-vă ce declară domnul Țiriac”, a adăugat Cristian Tudor Popescu, moment în care a fost oprit de Cătălin Striblea, care a schimbat subiectul.

Gazetarul nu a fost întrebat concret de Striblea și nici de celălalt realizator al emisiunii, Radu Paraschivescu, la ce declarații ale lui Țiriac despre Călin Georgescu face referire.

Declarațiile lui CTP sunt în video, la minutul 2:50:45

De unde a plecat războiul CTP – Ion Țiriac

În septembrie 2024, Ion Țiriac a spus pentru GSP că „nu îi trebuie NATO” și nici baze militare în România pentru că nu vrea război. „Eu nu vreau război. Nu-mi trebuie NATO, nu-mi trebuie bază militară, nu-mi trebuie nimic. Îmi trebuie să am un popor sănătos și nu-l mai am din cauza faptului că nu investesc jos, jos, la răsaduri. Acolo nu investesc”, a afirmat Ion Țiriac, invitat la emisiunea lui Ovidiu Ioanițoaia.

CTP a susținut atunci că miliardarul a fost racolat de Securitatea comunistă în 1963 și că nu a furnizat informații utile, motiv pentru care, a spus Cristian Tudor Popescu, Țiriac a turnat Securitatea la KGB-ul sovietic, deși omul de afaceri nu s-a referit deloc la el.

Gazetarul a continuat duelul de la distanță și o zi mai târziu l-a numit „oligarh pacifist”, dar tot fără să ofere dovezi în sprijinul afirmațiilor sale. Ion Țiriac nu i-a dat nicio replică.

