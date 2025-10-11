Un adolescent pe motocicletă a murit la Giurgiu după ce a intrat într-o mașină de poliție care nu a oprit la „Stop”

Un polițist de 24 de ani, aflat la volanul autospecialei cu semnalele pornite, nu a respectat semnul „Stop” și motocicleta condusă de tânăr, care circula și el cu viteză, a intrat în ea.

„În jurul orei 3:15, un agent de poliție, de 24 de ani, în timp ce conducea o autospecială de poliție, având în funcțiune semnalele acustice și luminoase, pe strada Tudor Vianu din municipiul Giurgiu, la intersecția cu bulevardul Ion I. C. Brătianu, nu ar fi respectat semnificația indicatorului „stop”, fiind acroșată în partea laterală dreapta de către o motocicletă, condusă de un tânăr de 17 ani”, au transmis polițiștii.

Mașina de poliție se deplasa la o intervenție pentru a sprijini o altă patrulă chemată la un caz de violență fizică. În urma impactului, motociclistul și pasagerul din autospeciala de poliție au fost răniți, însă motociclistul a murit ulterior la spital. Testul de alcoolemie al polițistului a ieșit negativ.

Imagine de la locul accidentului din Giurgiu

Surse judiciare au declarat pentru Libertatea că tânărul mort este Eduard Alexandru Albu, fiul din prima căsătorie al fostei prim-procuroare a Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, Nadin-Andreea Albu. Aceasta s-a pensionat pe 1 iunie 2023, decretul de pensionare fiind semnat atunci de fostul președinte Klaus Iohannis.

Polițiștii fac verificări pentru infracțiunile de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

