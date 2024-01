Potrivit primelor informații, pilotul ar fi încercat o aterizare de urgență, din cauza unor probleme tehnice, pe autostrada din apropierea Aeroportului Panguilemo, dar în momentul în care s-a apropiat de sol a lovit cu aripa dreaptă cablurile electrice și a luat foc.

Aeronava de mici dimensiuni a căzut în flăcări peste mașinile care circulau pe autostradă, rănind grav patru persoane după ce, în urma impactului, a produs un incendiu și la un camion aflat în trafic.

Pilot killed and several persons injured on the ground when his aircraft struck a utility pole and crashed onto the highway near Panguilemo, Chile. pic.twitter.com/xIzRLPzryn