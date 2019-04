Un băiețel de 3 ani i-a blocat iPad-ul tatălui pentru următorii 48 de ani

Evan Osnos a avut parte de o surpriză de proporții în momentul în care a vrut să-și folosească iPad-ul. Bărbatul, care este jurnalist la publicația New Yorker, a povestit că băiețelul lui de trei ani a luat aparatul pentru a se juca cu el.

Însă ce a făcut micuțul puțini și-ar fi imaginat. Acesta a reușit să blocheze aparatul pentru următoarele 25.536.442 de minute, adică 48 de ani.

„Poate părea ireal, dar este iPad-ul nostru”, a menționat Evan Osnos pe Twitter.

Uh, this looks fake but, alas, its our iPad today after 3-year-old tried (repeatedly) to unlock. Ideas? pic.twitter.com/5i7ZBxx9rW

— Evan Osnos (@eosnos) April 6, 2019