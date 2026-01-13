Murise în timp ce aștepta să se îmbarce

Angajații au observat că ceva nu era în regulă cu femeia aflată în scaunul cu rotile, atunci când bărbatul a încercat să treacă prin sistemul de securitate. La o verificare sumară, angajații au constatat că temperatura corpului ei era prea scăzută și au declanșat alarma.

Încercând să îi acorde primul-ajutor, personalul de securitate și-a dat seama că aceasta nu respira.

Femeia murise cu câteva ore mai devreme, conform primelor declarații ale soțului.

Bărbatul în vârstă de 80 de ani a susținut că soția se afla în aeroport în momentul în care a murit.

Protocolul de urgență, activat pe aeroportul din Tenerife

O angajată a aeroportului a declarat pentru Diario de Avisos : „Când am luat mâna femeii, am observat că avea o temperatură anormal de scăzută și nu respira.”

Imediat, aceasta și-a anunțat imediat superiorul. În câteva minute, protocolul de urgență a fost activat, iar la fața locului au sosit numeroși agenți de securitate, ofițeri ai Gărzii Civile și personal criminalistic.

Bărbatul a fost arestat, fiind deschisă o anchetă în acest caz. El a susținut în fața anchtatorilor că sistemele aeroportuare i-au cauzat moartea soției sale.

Zbor întârziat cu 12 ore

Un zbor a fost întârziat cu 12 ore, la sfârșitul anului trecut, după ce membrii echipajului au descoperit, înainte de decolare, o femeie decedată la bordul aeronavei.

Incidentul s-a produs în Spania într-un avion al companiei aeriane britanice low-cost easyJet. Zborul de la Malaga la Londra, programat să plece pe 19 decembrie 2025, la ora 11.15, a fost întârziat cu 12 ore, după ce o pasageră în vârstă de 89 de ani a fost găsită moartă în aeronavă.

Pasagerii acuză că femeia era decedată când a fost urcată la bord de către rude, potrivit The Mirror. Cinci membri ai unei familii britanice au ajutat-o pe femeie să urce în avion, spunând personalului companiei aeriene că aceasta era „doar obosită” și că „se simte rău”.





