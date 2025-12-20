Femeie moartă descoperită la bordul unui avion

Incidentul s-a produs în Spania într-un avion al companiei aeriane britanice low-cost easyJet. Zborul de la Malaga la Londra, programat să plece pe 19 decembrie 2025, la ora 11.15, a fost întârziat cu 12 ore, după ce o pasageră în vârstă de 89 de ani a fost găsită moartă în aeronavă. Pasagerii acuză că femeia era decedată când a fost urcată la bord de către rude, potrivit The Mirror. Cinci membri ai unei familii britanice au ajutat-o pe femeie să urce în avion, spunând personalului companiei aeriene că aceasta era „doar obosită” și că „se simte rău”.

Martorii au declarat că femeia a fost adusă la bord într-un scaun cu rotile și a fost așezată pe scaunul său cu ajutorul rudelor. Cu toate acestea, înainte de decolare, membrii echipajului au devenit suspicioși și au constatat că femeia era deja decedată.

Pasagerii acuză familia că a urcat intenționat cu bătrâna moartă în avion, pentru a economisi costurile de repatriere.

Acuzațiile pasagerilor

Conform easyJet, femeia avea un certificat medical care atesta că era aptă pentru a zbura și era în viață la momentul îmbarcării. Cu toate acestea, pasagerii au susținut că starea ei de sănătate era vizibil precară.

Petra, o pasageră în avion, și-a spus nemulțumirile pe TikTok: „Angajații de la sol ai easyJet au lăsat în avion o persoană care părea deja moartă, iar apoi, când ne pregăteam de decolare s-a descoperit că a murit. (…) Dacă aș fi fost beată, nu m-ar fi lăsat să urc…, dar este ok dacă ești moartă sau aparent moartă”.

„Toată lumea din avion a crezut că arată rău când a sosit – nu ar fi trebuit niciodată să fie considerată aptă pentru a zbura”, a spus un bărbat, care a dorit să rămână anonim.

Tracy-Ann Kitching, o altă pasageră, și-a exprimat indignarea pe Facebook: „easyJet – sunteți de necrezut! De ce ați lăsat o persoană decedată pe zborul nostru?! Special Assistance (serviciul care ajută la îmbarcarea pasagerilor cu dizabilități sau mobilitate redusă) este de asemenea responsabil. Ar fi trebuit să sesizeze problema… Am văzut-o cum a fost urcată în avion, cineva îi ținea capul când au trecut pe lângă mine! Un medic aflat la bord (a confirmat n.r.) că era deja moartă când au pus-o pe scaun”.

Aceasta a adăugat: „Totuși, trebuie să arăt empatie pentru sărmana persoană care a murit și pentru familia ei, precum și pentru echipajul de cabină și de la sol. Ce situație groaznică pentru ei. De asemenea, trebuie să-l laud pe prim-ofițerul (copilotul) care a ieșit și ne-a răspuns răbdător la întrebări. A fost profesionist și amabil – mulțumim”.

Pasagerii au primit vouchere pentru mâncare și băutură din cauza întârzierii semnificative

Zborul, care trebuia să aterizeze la Londra la ora 13.10, a fost în cele din urmă amânat până la ora 22.47, ajungând la destinație în jurul miezului nopții.

Pasagerii au primit vouchere pentru mâncare și băuturi din cauza întârzierii semnificative, dar unii au considerat că acest lucru nu a fost suficient.

„Ceea ce ne doream cu toții este un zbor mult mai devreme”, a spus Tracy.

Declarații oficiale despre incidentul petrecut în avion

Un purtător de cuvânt al Gărzii Civile din Malaga a confirmat că au fost chemați la bordul avionului din cauza unei femei britanice în vârstă. „A fost declarată decedată în avionul care trebuia să plece din Malaga spre Londra imediat după ora 11.00 dimineața”, a spus acesta.

De asemenea, un reprezentant al companiei easyJet a declarat: „Zborul EZY8070 de la Malaga la Londra Gatwick s-a întors la poartă înainte de plecare din cauza unui pasager aflat la bord care avea nevoie de asistență medicală de urgență. Zborul a fost întâmpinat de serviciile de urgență, însă, din păcate, pasagerul a decedat. Gândurile noastre sunt alături de familia și prietenii pasagerului, iar noi oferim sprijin și asistență în această perioadă dificilă. Bunăstarea pasagerilor și a echipajului este întotdeauna prioritatea principală a companiei easyJet și dorim să mulțumim pasagerilor pentru înțelegerea lor cu privire la întârziere”.

Cu toate acestea, incidentul a ridicat numeroase întrebări cu privire la măsurile de siguranță și la evaluarea stării de sănătate a pasagerilor înainte de îmbarcare.

