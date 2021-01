Un bărbat și-a schimbat legal numele în Celine Dion, după ce a băut mai mult alcool. Reacția familiei

Bărbatul a spus că ”ideea grozavă” i-a venit de Crăciun, când a băut mult și s-a uitat la câteva concerte cu Celine Dion în timpul lockdown-ului.

Celine Dion, managerul de restaurant din Staffordshire, spune că mama sa nu a văzut partea amuzantă a întâmplării și că sora lui a fost atât de șocată încât s-a „înecat cu sendvișul pe care îl mânca” când și-a dezvăluit noul său apelativ. Cu toate acestea, bărbatul nu are nicio intenție să revină la vechiul nume.

„Mama mea nu s-a distrat. I-am explicat că ar putea fi mai rău și că puteam să-mi schimb numele în „Boris Johnson””, a mai spus el.

Schimbarea numelui l-a costat doar 89 de lire sterline, așa că Celine și-a cumpărat opt certificate suplimentare pentru a dovedi că noul său nume este legitim, în cazul în care cineva pune la îndoială acest lucru, adăugând că acum este capabil să vadă partea amuzantă după ce s-a confruntat cu șocul inițial.

„Sunt un pic obsedat de ea, nu am de gând să mint. În timpul carantinei am urmărit o mulțime de concerte și, de Crăciun, am avut o „idee minunată”, după câteva băuturi.

Preocuparea mea inițială a fost cum naiba anunț departamentul de resurse umane de la serviciu că trebuie să-mi schimb semnătura de la e-mail”, a declarat el pentru publicația Birmingham Live.

Celine spune că nu s-a gândit prea departe și nu știe cum să procedeze pe viitor, însă nu are de gând să revină la vechiul nume deocamdată.

Foto: Birmingham Live

