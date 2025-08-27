Totul a ieşit la iveală, după ce cumnatul bărbatului mort a sunat la poliţie deoarece nepotul său nu îi permitea să intre în casă pentru a-şi vizita ruda.

La fața locului, polițiștii au făcut o descoperire șocantă: bătrânul de 84 de ani era mort în casă de mai multe luni, iar fiul său nu declarase decesul pentru a putea să-i încaseze pensia în continuare. În urma necropsiei s-a stabilit că bătrânul murise din cauze naturale, în luna ianuarie 2025.

Polițiștii Secției nr.5 Poliție Rurală Giurgiu au continuat miercuri, 27 august, cercetările în legătura cu sesizarea unui bărbat. Acesta reclamase că nepotul său nu i-ar permite accesul în locuința din localitatea Malu, județul Giurgiu, pentru a-și vizita cumnatul.

Polițiștii au stabilit că bărbatul de 45 de ani, din localitatea Malu, nu ar fi denunțat decesul tatălui său, un bărbat, de 84 de ani, care ar fi decedat în luna ianuarie 2025, încasând pensia acestuia fără drept.

În urma examinării cadavrului, nu au fost descoperite urme de violență, constatându-se după efectuarea necropsiei că decesul a survenit din cauze naturale.

În acest caz, anchetatorii continuă cercetările pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă, nedenunțare și înșelăciune, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu.