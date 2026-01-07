Strat consistent de zăpadă

„Începând din 7 ianuarie și până în seara zilei de 8 ianuarie, un nou ciclon mediteranean se va deplasa dinspre Marea Adriatică, peste nordul Peninsulei Balcanice, către Ucraina și va determina un nou episod cu precipitații intense (în general 20…30 l/mp, implicit cu depunerea unui strat mai consistent de zăpadă) în majoritatea regiunilor din țara noastră și local intensificări ale vântului, mai ales în sud, în est (viteze de 50…70 km/h) și în zona montană înaltă (rafale de 70…85 km/h)”, au precizat reprezentanții ANM, într-o postare pe Facebook.

De joi, 8 ianuarie, și până vineri, 9 ianuarie, în țara noastră se va resimți pătrunderea aerului polar post-frontal, cu temperaturi maxime negative, între minus 8 și minus 6 grade în vest, centru și nord. Noaptea de joi spre vineri va fi geroasă, cu temperaturi minime sub minus 10 grade în zonele montane și în regiunile intracarpatice, avertizează ANM.

O masă de aer polar-arctică

Totodată, meteorologii precizează că, potrivit modelelor numerice, regimul termic se va menține sub mediile climatologice ale perioadei până spre jumătatea lunii ianuarie, nu doar în România, ci și în jumătatea de est a Europei.

În aceste zone va continua să acționeze o masă de aer, foarte rece, polar-arctică(valori de la minus 6 grade până spre minus 18 grade, nucleul cel mai rece fiind poziționat peste Ucraina și Belarus), prezentă la aproximativ 1550 m deasupra solului.

ANM avertizează că în perioada 12-15 ianuarie 2026, „ne așteptăm la un interval cu temperaturi negative în țara noastră, atât ziua (temperaturi maxime în general între minus 10 și minus 2 grade) cât și noaptea (temperaturi minime în marea lor majoritate între minus 16 și minus 10 grade, local mai scăzute în zonele cu strat consistent de zăpadă și cer mai degajat, elemente ce pot amplifica radiația nocturnă).

Luna lui gerar nu se dezminte

O posibilă încălzire treptată a vremii este preconizată după data de 16 ianuarie. În plus, coform meteorologilor, în intervalul 9-12 ianuarie, „probabilitatea de apariție a precipitațiilor, predominant sub formă de ninsoare, se menține ridicată”.

„În perioada următoare vom avea parte de un episod autentic de iarnă, mai ales în privința regimului termic, demn de reputația lunii ianuarie (denumită tradițional în popor și luna lui gerar), contrar ultimilor 4…5 ani când luna ianuarie a fost blândă cu temperaturi primăvăratice, menționând aici anul 2023 când aceasta s-a situat pe locul 1 ca fiind cea mai caldă lună (cu o medie națională de 3.2 grade și o abatere de 5.1 grade față de media perioadei 1991-2020)”, arată ANM.

De altfel în ziua de 18 ianuarie 2023, s-au înregistrat noi recorduri absolute de temperatură (cele mai ridicate maxime din șirul de observații pentru o lună ianuarie) la mai multe stații meteorologice din extremitatea de sud a țării, astfel valoarea de 22,5 grade de la Turnu Măgurele, a înlocuit vechiul record de 22,2 grade de la Oravița, din 7 ianuarie 2001, implicit în București, cu un nou record de 20,9 grade pentru stația meteorologică de la Băneasa.

Avertizare de fenomene meteo extreme în 30 de județe

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de fenomene meteo extreme în următoarele zile, pentru 30 de județe. Meteorologii anunță ninsori puternice, un strat de zăpadă de până la 50 de centimetri, polei și viscol.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 5 ianuarie – 1 februarie 2026. Potrivit specialiștilor, prima săptămână aduce un val de aer rece și ninsori în regiunile vestice, nordice, nord-estice şi local în cele centrale, în timp ce în sud-est, temperaturile vor fi uşor mai ridicate.





