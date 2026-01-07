Strat consistent de zăpadă

„Începând din 7 ianuarie și până în seara zilei de 8 ianuarie, un nou ciclon mediteranean se va deplasa dinspre Marea Adriatică, peste nordul Peninsulei Balcanice, către Ucraina și va determina un nou episod cu precipitații intense (în general 20…30 l/mp, implicit cu depunerea unui strat mai consistent de zăpadă) în majoritatea regiunilor din țara noastră și local intensificări ale vântului, mai ales în sud, în est (viteze de 50…70 km/h) și în zona montană înaltă (rafale de 70…85 km/h)”, au precizat reprezentanții ANM, într-o postare pe Facebook.

De joi, 8 ianuarie, și până vineri, 9 ianuarie, în țara noastră se va resimți pătrunderea aerului polar post-frontal, cu temperaturi maxime negative, între minus 8 și minus 6 grade în vest, centru și nord. Noaptea de joi spre vineri va fi geroasă, cu temperaturi minime sub minus 10 grade în zonele montane și în regiunile intracarpatice, avertizează ANM.

O masă de aer polar-arctică

Totodată, meteorologii precizează că, potrivit modelelor numerice, regimul termic se va menține sub mediile climatologice ale perioadei până spre jumătatea lunii ianuarie, nu doar în România, ci și în jumătatea de est a Europei.

În aceste zone va continua să acționeze o masă de aer, foarte rece, polar-arctică(valori de la minus 6 grade până spre minus 18 grade, nucleul cel mai rece fiind poziționat peste Ucraina și Belarus), prezentă la aproximativ 1550 m deasupra solului.

ANM avertizează că în perioada 12-15 ianuarie 2026, „ne așteptăm la un interval cu temperaturi negative în țara noastră, atât ziua (temperaturi maxime în general între minus 10 și minus 2 grade) cât și noaptea (temperaturi minime în marea lor majoritate între minus 16 și minus 10 grade, local mai scăzute în zonele cu strat consistent de zăpadă și cer mai degajat, elemente ce pot amplifica radiația nocturnă).

Luna lui gerar nu se dezminte

O posibilă încălzire treptată a vremii este preconizată după data de 16 ianuarie. În plus, coform meteorologilor, în intervalul 9-12 ianuarie, „probabilitatea de apariție a precipitațiilor, predominant sub formă de ninsoare, se menține ridicată”.

„În perioada următoare vom avea parte de un episod autentic de iarnă, mai ales în privința regimului termic, demn de reputația lunii ianuarie (denumită tradițional în popor și luna lui gerar), contrar ultimilor 4…5 ani când luna ianuarie a fost blândă cu temperaturi primăvăratice, menționând aici anul 2023 când aceasta s-a situat pe locul 1 ca fiind cea mai caldă lună (cu o medie națională de 3.2 grade și o abatere de 5.1 grade față de media perioadei 1991-2020)”, arată ANM.

De altfel în ziua de 18 ianuarie 2023, s-au înregistrat noi recorduri absolute de temperatură (cele mai ridicate maxime din șirul de observații pentru o lună ianuarie) la mai multe stații meteorologice din extremitatea de sud a țării, astfel valoarea de 22,5 grade de la Turnu Măgurele, a înlocuit vechiul record de 22,2 grade de la Oravița, din 7 ianuarie 2001, implicit în București, cu un nou record de 20,9 grade pentru stația meteorologică de la Băneasa.

Avertizare de fenomene meteo extreme în 30 de județe

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de fenomene meteo extreme în următoarele zile, pentru 30 de județe. Meteorologii anunță ninsori puternice, un strat de zăpadă de până la 50 de centimetri, polei și viscol.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 5 ianuarie – 1 februarie 2026. Potrivit specialiștilor, prima săptămână aduce un val de aer rece și ninsori în regiunile vestice, nordice, nord-estice şi local în cele centrale, în timp ce în sud-est, temperaturile vor fi uşor mai ridicate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Nicușor Dan este blocat pe aeroportul din Paris de ore întregi. Avionul Spartan nu poate decola din cauza ninsorii: „Trebuie să avem un avion prezidenţial”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația momentului despre Brigitte Macron! A fost acuzată că s-a născut bărbat, însă veștile venite din Franța despre soția lui Emmanuel Macron au dat totul peste cap. E verdictul anului!
Viva.ro
Informația momentului despre Brigitte Macron! A fost acuzată că s-a născut bărbat, însă veștile venite din Franța despre soția lui Emmanuel Macron au dat totul peste cap. E verdictul anului!
„Domnule Bolojan, cu părere de rău vă spun" Manuela Hărăbor, revoltată după majorarea taxelor și impozitelor în 2026. Ce mesaj i-a transmis premierului, în calitate de mamă a unui copil cu handicap grav, și ce decizie a luat
Unica.ro
„Domnule Bolojan, cu părere de rău vă spun" Manuela Hărăbor, revoltată după majorarea taxelor și impozitelor în 2026. Ce mesaj i-a transmis premierului, în calitate de mamă a unui copil cu handicap grav, și ce decizie a luat
Ozana Barabancea, noi detalii despre cum a reușit să slăbească peste 25 de kilograme. Ce operații a făcut și la ce alimente a renunțat: „Stomacul nu e coș de gunoi!”
Elle.ro
Ozana Barabancea, noi detalii despre cum a reușit să slăbească peste 25 de kilograme. Ce operații a făcut și la ce alimente a renunțat: „Stomacul nu e coș de gunoi!”
gsp
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
GSP.RO
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
GSP.RO
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Parteneri
Valeriu Gheorghiță, vacanță cu soția și cu copiii! Fiul îi seamănă leit, iar fiica e frumoasă ca mama ei, și ea medic. Medicul colonel, imagini rare cu familia
Libertateapentrufemei.ro
Valeriu Gheorghiță, vacanță cu soția și cu copiii! Fiul îi seamănă leit, iar fiica e frumoasă ca mama ei, și ea medic. Medicul colonel, imagini rare cu familia
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Avantaje.ro
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Cod portocaliu de inundaţii în două judeţe până joi. Alte opt sunt sub avertizare cod galben
Știri România 14:20
Cod portocaliu de inundaţii în două judeţe până joi. Alte opt sunt sub avertizare cod galben
De ce adulții ajung să se comporte ca la 12 ani când se reunesc cu familia. Vlad Tâu, medic psihiatru: „Tu nu alegi să devii iar copilul de 12 ani, sistemul te pune acolo automat”
Exclusiv
Știri România 14:00
De ce adulții ajung să se comporte ca la 12 ani când se reunesc cu familia. Vlad Tâu, medic psihiatru: „Tu nu alegi să devii iar copilul de 12 ani, sistemul te pune acolo automat”
Parteneri
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Adevarul.ro
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Ce se mai întâmplă cu divorțul dintre Ilie Năstase și Ioana. Fostul jucător de tenis a dat vestea cea mare
Fanatik.ro
Ce se mai întâmplă cu divorțul dintre Ilie Năstase și Ioana. Fostul jucător de tenis a dat vestea cea mare
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Cum este Irina Fodor în rolul de mamă și care este relația cu fiica ei, Diana. Prezentatoarea a dezvăluit cum o crește pe adolescentă: „Reguli care o țin în siguranță...”
Elle.ro
Cum este Irina Fodor în rolul de mamă și care este relația cu fiica ei, Diana. Prezentatoarea a dezvăluit cum o crește pe adolescentă: „Reguli care o țin în siguranță...”
Decizia Guvernului privind alocațiile pentru ianuarie 2026. Câți bani vor primi copiii. Vești proaste pentru părinți
Unica.ro
Decizia Guvernului privind alocațiile pentru ianuarie 2026. Câți bani vor primi copiii. Vești proaste pentru părinți
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„
Viva.ro
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„

Monden

Cătălin Zmărăndescu a spus motivul pentru care a acceptat să participe la Power Couple 2026. Cine l-a convins
Stiri Mondene 16:15
Cătălin Zmărăndescu a spus motivul pentru care a acceptat să participe la Power Couple 2026. Cine l-a convins
Anunțul făcut de Andreea Esca după 25 de ani de căsnicie cu Alexandre Eram. Care e secretul relației lor: „Dezbatem diverse subiecte la infinit”
Stiri Mondene 15:10
Anunțul făcut de Andreea Esca după 25 de ani de căsnicie cu Alexandre Eram. Care e secretul relației lor: „Dezbatem diverse subiecte la infinit”
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
România, sub un ciclon mediteranean și un val de aer arctic: ninsori abundente și ger. Minime și de -18 grade
ObservatorNews.ro
România, sub un ciclon mediteranean și un val de aer arctic: ninsori abundente și ger. Minime și de -18 grade
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Libertateapentrufemei.ro
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Parteneri
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
GSP.ro
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
Noul Duster va fi lansat în 20 de zile, dar nu sub numele Dacia » Primele imagini: cum arată mașina care se va bate cu Toyota și Skoda
GSP.ro
Noul Duster va fi lansat în 20 de zile, dar nu sub numele Dacia » Primele imagini: cum arată mașina care se va bate cu Toyota și Skoda
Parteneri
Divorțul anului! Nicole Kidman se separă de Keith Urban: „Dificultăți conjugale și diferențe ireconciliabile”
Mediafax.ro
Divorțul anului! Nicole Kidman se separă de Keith Urban: „Dificultăți conjugale și diferențe ireconciliabile”
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Descoperire terifiantă în Călărași! Un medic stomatolog a fost găsit fără suflare în cabinetul său
Wowbiz.ro
Descoperire terifiantă în Călărași! Un medic stomatolog a fost găsit fără suflare în cabinetul său
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Redactia.ro
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Un mare campion la kaiac-canoe a fost găsit fără suflare în propria locuință, la doar 34 de ani
KanalD.ro
Un mare campion la kaiac-canoe a fost găsit fără suflare în propria locuință, la doar 34 de ani

Politic

Nicușor Dan este blocat pe aeroportul din Paris de ore întregi. Avionul Spartan nu poate decola din cauza ninsorii: „Trebuie să avem un avion prezidenţial”
Politică 15:43
Nicușor Dan este blocat pe aeroportul din Paris de ore întregi. Avionul Spartan nu poate decola din cauza ninsorii: „Trebuie să avem un avion prezidenţial”
Nicușor Dan a anunțat ce face în cazul în care Curtea de Apel București va suspenda numirea judecătorului Dacian Dragoș la CCR
Politică 06 ian.
Nicușor Dan a anunțat ce face în cazul în care Curtea de Apel București va suspenda numirea judecătorului Dacian Dragoș la CCR
Parteneri
Explicația pentru aglomerația tot mai de netrecut de la Urgențe, la Iași: schimbarea din lege care a lăsat 26.000 de ieșeni fără asigurare. Pentru a evita plata, tot mai mulți vin direct la UPU, deși au probleme minore
ZiaruldeIasi.ro
Explicația pentru aglomerația tot mai de netrecut de la Urgențe, la Iași: schimbarea din lege care a lăsat 26.000 de ieșeni fără asigurare. Pentru a evita plata, tot mai mulți vin direct la UPU, deși au probleme minore
Șefii BNR vor mașini noi în 2026. Suma uriașă alocată pentru achiziția de automobile. Care e cel mai mare contract pregătit de Banca Națională
Fanatik.ro
Șefii BNR vor mașini noi în 2026. Suma uriașă alocată pentru achiziția de automobile. Care e cel mai mare contract pregătit de Banca Națională
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York
Spotmedia.ro
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York