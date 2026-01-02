Cum va fi vremea în săptămâna 5.01.2026 – 11.01.2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nordice, nord-estice şi local în cele centrale, dar şi uşor mai ridicate în extremitatea de sud-est a ţării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Cum va fi vremea în săptămâna 12.01.2026 – 18.01.2026

Cu excepţia zonelor montane şi a regiunilor sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi uşor mai coborâte decât cele specifice perioadei.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

Cum va fi vremea în săptămâna 19.01.2026 – 25.01.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

Cum va fi vremea în săptămâna 26.01.2026 – 1.02.2026

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în toate regiunile.

ANM precizează că estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2006-2025.

Vortexul polar, perturbat de un eveniment rar de încălzire stratosferică, aduce temperaturi scăzute în SUA, Canada și Europa. Experții anunță temperaturi mai mici față de normalul perioadei și ger năprasnic în luna ianuarie 2026.


Mario Fresh a căzut de pe scenă în timpul concertului. Imaginile au devenit virale

