Ninsori puternice, ger și viscol între 6 și 9 ianuarie 2026

Potrivit ANM, temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă de 10-40 l/mp. Acestea vor fi mixte și va fi polei, în cursul zilei de 6 ianuarie în Banat, Crișana, Maramureș, nordul și vestul Transilvaniei, apoi treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent de 15-30 cm.

În Moldova, precum și în centrul, sudul și estul Transilvaniei temporar vor fi precipitații mixte și se va depune polei. La munte vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 30-50 cm.

Din noaptea de miercuri spre joi (7/8 ianuarie) vor fi intensificări ale vântului local în regiunile sudice și estice cu viteze de 50-60 km/h, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură unde rafalele vor depăși 70-80 km/h și va fi viscol.

În noaptea de joi spre vineri (8/9 ianuarie) vremea va deveni local geroasă în regiunile intracarpatice și în zonele deluroase din restul țării, unde vor fi temperaturi minime în general între -15 și -10 grade Celsius.

Având în vedere contextul fenomenelor meteo extreme, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a făcut o serie de recomandări românilor care pleacă la drum în aceste zile.

Cod galben de ninsori, polei, viscol între 6 și 8 ianuarie 2026

ANM a emis și o avertizare de tip cod galben de precipitații însemnate cantitativ, ninsori, strat de zăpadă, polei și intensificări ale vântului, valabilă între 6 ianuarie, ora 18.00 și 8 ianuarie, ora 12.00.

„La început în Banat, Crișana și Maramureș, iar apoi și în nordul și vestul Transilvaniei vor fi precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare. Se vor acumula 20-35 l/mp și local peste 40 l/mp în Munții Banatului și în Carpații Meridionali. Se va depune strat de zăpadă, la munte de 20-50 cm, iar în zonele joase de relief, de 15-30 cm. Local se va depune polei. Din noaptea de miercuri spre joi (7/8 ianuarie), vântul va avea intensificări în Carpații Meridionali și de Curbură cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, de 70-85 km/h, astfel că temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută”, se arată în avertizarea de cod galben de la ANM.

În total, 30 de județe vor fi afectate de avertizarea de tip cod galben emisă de ANM. Sursa foto: Administrația Națională de Meteorologie.

Harta județelor afectate de fenomene meteo extreme

Lista județelor afectate de fenomenele meteo extreme de cod galben sunt următoarele:

Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș, Arad, Alba, Sibiu, Cluj, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș, Brașov, Covasna, Harghita, Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Galați, Vaslui, Iași, Botoșani;

Zona de munte a județelor: Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău.

În urmă cu numai o zi, Elena Mateescu, director ANM, anunța că România va fi lovită de un un nou episod de ninsori puternice, ger și viscol.

Prognoza meteo specială pentru București între 6 și 9 ianuarie 2026

Meteorologii ANM au emis, tot astăzi, prognoza meteo specială pentru București între 6 și 9 ianuarie 2026.

Între 6 și 7 ianuarie 2026, valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale. Cerul va fi mai mult noros și trecător se vor semnala ploi slabe sau burniță. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 6 grade Celsius, iar cea minimă va fi de 0… 2 grade Celsius. Mai ales dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

Între 7 și 8 ianuarie 2026, cerul va fi noros și temporar vor fi ploi slabe, iar spre sfârșitul intervalului posibil lapoviță. Vântul va sufla slab și moderat ziua, cu intensificări noaptea (35-45 km/h). Temperatura maximă va fi de 6… 7 grade Celsius, iar cea minimă de 0… 1 grad Celsius.

Între 8 și 9 ianuarie 2026, valorile de temperatură vor fi mai scăzute decât în intervalul anterior și apropiate de mediile multianuale specifice perioadei. Cerul va avea înnorări, iar în prima parte a intervalului vor fi precipitații slabe mixte. Vântul va avea intensificări mai ales ziua (35-45 km/h). Temperatura maximă va fi de 1… 2 grade Celsius, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -5 grade Celsius.

În prognoza meteo 6 ianuarie – 1 februarie 2026, meteorologii ANM au prezentat evoluția vremii pentru următoarele patru săptămâni, pentru toate regiunile.

