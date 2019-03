Angajatul din Oradea reclamat aparține firmei de curierat Cargus, iar clientul susține că totul a plecat de la faptul că acesta a refuzat să-i ducă coletul până la ușă, cerându-i să coboare în fața blocului. După scandal clientul a depus plângere la Poliție și a relatat intâmplarea pe Facebook, cu tot cu înregistrarea video, arată ebihoreanul.ro.

„Un angajat Cargus Oradea m-a luat de gât azi şi-a vrut să dea în mine pentru că am depus o reclamaţie legată de cum a refuzat să-mi livreze coletul pe motiv că – citez din memorie – „n-ai nicio dovadă că-s aici să ţi-l predau”. Aşa că l-am filmat şi i-am spus că „acum am dovadă că eşti aici”. Când a văzut că pornesc filmarea a dat să plece. Cei de la Cargus mi-au dat un nume – Mircea M. – care nu se potriveşte la fizic cu nimic din ceea ce tocmai am văzut în baza de date a Poliţiei. Pentru că da – vin de la Poliţie, unde am mers să depun o plângere. Folosiţi cu încredere serviciile de Curierat Cargus. Dacă vine coletul cu două zile întârziere, dar scăpaţi fără un cap în gură, să vă socotiţi norocoşi”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, psihologul orădean Răzvan T. Coloja,

Curierul cu pricina a refuzat să îi ducă un colet până la uşa apartamentului, cerându-i să coboare din bloc după pachet. Clientul i-a spus să urce, totuşi, dar curierul i-ar fi închis telefonul în nas, pentru ca ulterior să răspundă că îi la livra coletul a doua zi. Nemulţumit de atitudine, Coloja i-a făcut plângere apelând call-center-ul serviciului, a declarat acesta pentru sursa citată.

După câteva minute, angajatul firmei de curierat a revenit, revoltat că fusese reclamat la şefi. A urmat un schimb de replici în fața blocului, iar după ce Coloja a scos telefonul mobil să filmeze, curierul s-a arătat enervat şi mai tare.

Potrivit filmării curierul îl amenință pe client. „Te bat, mă”, zice printre dinţi bărbatul, scena fiind observată şi de soţia lui Coloja, care ameninţă că sună la Poliţie. „Da’ nu mă face video”, răspunde curierul, spunându-i femeii că soţul său „m-a ameninţat”. Scena filmată se termină cu curierul plecând, cu tot cu colet.

„Am mers sus, am depus a doua reclamație, prin call-center, și la 10 minute m-am trezit cu tipul la ușă, zicându-mi să deschid, să îmi dea coletul. I-am zis că nu, pentru că a încercat să mă strângă de gât. Am fost la Poliţie şi am decis că voi face o plângere pentru agresiuni fizice şi alte infracţiuni şi ameninţare. Nu am depus încă efectiv plângerea doar pentru că nu ştiam numele său exact şi nu am vrut să greşesc, dar am la dispoziţie 90 de zile. Nu este firesc să se comporte aşa. Mă gândesc dacă voi face plângere şi la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, să văd cum rezolvă problema”, a povestit clientul nemulțumit.

Angajaţii staţiei Oradea a firmei de curierat Urgent Cargus s-au solidarizat cu colegul lor. „Orele şi zilele de muncă depuse de colegii mei, chiar si de Mircea Mihuţa, nu merită să fie călcate în picioare de către nimeni”, a declarat Eduard Dobrai, managerul staţiei.

