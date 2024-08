Un dealer de cereale important din vestul României a intrat în insolvență peste noapte, cauzând un „cutremur” pe piață. „Probabil s-au adunat din spate o grămadă de datorii și tot le acoperea”

Surse din piață au declarat pentru Libertatea că datoriile acumulate ar ajunge la 20 de milioane de euro, iar printre păgubiți sunt și companii multinaționale.

INC 1975, o firmă care are mai multe baze de depozitare a cerealelor în județul Timiș, a produs o undă de șoc printre agricultori și comercianții de profil din vestul României după ce a acumulat datorii uriașe și a intrat în insolvență. Cererea de intrare în insolvență, depusă în 7 august, a fost admisă de Tribunalul Timiș a doua zi, în 8 august 2024.

Societatea este controlată de Cristian Popa, un om de afaceri judecat de mai mulți ani într-un dosar DNA de evaziune fiscală și spălare de bani. În timp ce unii dintre păgubiți speră să își recupereze banii, alții se consideră înșelați și spun că patronul a dispărut fără urmă și nu le mai răspunde la telefon.

Un partener de afaceri al lui Popa, care a dorit să rămână anonim, a declarat pentru Libertatea că i-a vândut firmei INC 1975 marfă de aproape 3 milioane de lei și a recuperat o parte din bani sau a primit marfă în compensație, dar încă are de încasat 600.000 de lei.

„Sincer să vă spun, mi-am luat gândul de la restanță. La ceea ce se aude în piață și ce vorbesc oamenii sunt sume colosale de recuperat. Acum nu știu cât sunt de reale. Am înțeles că și statul român are de recuperat sume, dar știți cum e, în piață se vorbesc multe”, a declarat dealerul de cereale.

Omul de afaceri spune că Popa nu a negat niciodată că are să îi dea bani. „Tot timpul îmi zicea că trece printr-o perioadă foarte grea din viața lui, ca business, ca tot. Era dărâmat omul. Acum, sincer să vă spun, și eu sunt om de afaceri, nu-i ușor să gestionezi. Oricine poate să decadă. Nu știu dedesubturile societății lui”, a mai declarat omul din industria cerealelor care a lucrat cu Popa.

Afaceristul afirmă că în ultima perioadă nu a mai reușit să îl contacteze pe Cristian Popa. „Am încercat în fiecare zi să îl sunăm, și de pe alte numere, am pus șoferii să sune. Numărul pe care îl avem noi nu merge”, a mai declarat dealerul de cereale, potrivit căruia „țepuite” în acest caz ar fi și companii multinaționale din domeniul cerealelor.

Cristian Popa. Foto: pressalert.ro

Fratele unui primar, gaură de 700.000 de euro

Fermierul Branislav Plavosin spune că are de recuperat de la firma intrată în insolvență tot 600.000 de lei. Comerciantul susține că nu se consideră până la ora actuală înșelat, spunând că facturile sale sunt recente și a primit promisiuni că marfa îi va fi plătită.

„Momentan nu e înșelăciune. E o firmă intrată în insolvență. Așteptăm să vedem ce o să fie. Au zis că o să plătească prin lichidator”, a declarat Plavosin pentru Libertatea. Un dealer din județul Arad, despre care surse din industrie spun că este unul dintre creditorii mari, a refuzat să comenteze situația.

Unul dintre cei care are de primit sume mari de bani de la firma controlată de Cristian Popa este fratele lui Ovidiu Ștefănescu, primarul din comuna Comloșu Mare. Potrivit edilului, fratele său, agricultor, are de recuperat peste 700.000 de euro. „Fratele meu e unul dintre cei mulți care au fost păgubiți în județul Timiș. Avea marfă pe stoc, nu avea unde să o vândă, îl cunoștea (n.r. – pe Cristian Popa). A zis să-l ajute, să ruleze și când are nevoie fratele meu de bani, îi face documentele și îi plătește. El a avut undeva la 1,8 milioane de euro și tot i-a plătit fragmentat. Acum, de vreo două-trei săptămâni n-a mai dat de el. Avea bilet la ordin, l-a introdus în bancă și i-a venit refuz de la bancă. La o săptămână a băgat și firma în insolvență”, a declarat primarul din Comloș pentru Libertatea.

Ovidiu Ștefănescu, primarul din comuna Comloșu Mare

Cum funcționa afacerea

Ovidiu Ștefănescu spune că, printre creditorii societății INC 1975, sunt finul lui Cristian Popa și cel puțin două multinaționale. „De acolo a început totul, că a venit o comunicare prin care i-a informat aici, în România, să nu mai dea niciun ban în avans și acolo l-a blocat pe el. El ce făcea? Făcea contracte cu producătorii locali și vindea mai departe la multinaționale. Ăia băgau în avans banii și, când INC 1975 ridica marfa le-o preda direct multinaționalelor. Probabil s-au adunat din spate o grămadă de datorii și tot le acoperea, lua de la mine, îți plătea ție și tot așa, le rostogolea”, a explicat edilul mecanismul de funcționare a afacerii.

„Asta numai avocații pot să știe”

Întrebat dacă în acest caz e doar o chestiune comercială sau au fost comise și fapte penale, primarul din localitatea timișeană Comloșu Mare consideră că „asta numai avocații pot să știe”.

„Mă gândesc că normal ar trebui să atragă și ceva penal. Ceva a premeditat el și le-a gândit pentru că altfel nu există așa ceva. Dai o țeapă la o multinațională, dar nu poți să dai la atâția fermieri…”, spune Ovidiu Ștefănescu.

Primarul susține că, din datele pe care le deține, datoriile sunt cuprinse între 15 și 20 de milioane de euro și „undeva la 1,2 milioane de lei are și la Finanțe de plătit”.

„Nu cred că acum ar fi vrut el să facă pasul ăsta. Probabil ar mai fi continuat la floarea soarelui și la porumb, dar trebuia să găsească o soluție să îi reducă puțin la tăcere pentru că îți trece prin față, îți râde și nu ai ce să îi faci. Nu este plecat. E în țară. A mai semnat niște documente, nu răspunde la telefon. A mai vorbit cu niște prieteni. Chiar vorbeam cu finul lui și a spus că îl doare cel mai tare că nu i-a dat un telefon. Dacă te duci la taică-su la Mailat (n.r. – județul Arad) e ca în Dallas. Și-a bătut joc o grămadă de agricultori”, a declarat primarul din Comloșu Mare, potrivit căruia Cristian Popa mai are o casă la Orțișoara și o pensiune la Variaș, dar nimic nu ar fi pe numele său.

Situația dramatică de la Dudeștii Vechi

O situație critică a fost semnalată în comuna timișeană Dudeștii Vechi, localitate unde se practică agricultura pe suprafețe întinse și unde mai mulți fermieri susțin că au bani de primit de la dealerul de cereale intrat în insolvență.

Printre păgubiți se numără și un fermier care a trebuit să gestioneze în această perioadă o problemă gravă de sănătate a soției. Agricultorii din Dudeștii Vechi s-au constituit într-un grup și i-au cerut primarului localității să îi ajute.

„La Dudeștii Vechi este una dintre bazele de depozitare (n.r. – ale firmei intrate în insolvență). Au vreo șase baze în tot județul Timiș. Aici colecta și chiar a păgubit destul de mulți agricultori de la noi care au dat cerealele și nu și-au mai luat banii”, susține Bono Cucalan, primarul din Dudeștii Vechi. Edilul spune că în luna iunie, când fermierii i-au cerut ajutorul, l-a contactat personal pe Cristian Popa, iar răspunsul acestuia a fost „ambiguu”.

Bono Cucalan, primarul din Dudeștii Vechi

„Agricultorii păgubiți au încercat să se organizeze. Am făcut o adunare cu toți într-una din locațiile primăriei și am încercat să ne organizăm. Am luat un avocat și o să urmeze procedurile legale. Nu sunt doar de la noi (n.r. – păgubiți). Sunt din tot colțul de vest al țării. Ar fi vorba 30-40 de agricultori păgubiți. Este o problemă foarte mare la nivelul zonei pentru că și acești oameni au la rândul lor facturi de achitat, au contracte semnate și când vor veni termenele de scadență va fi o problemă”, a declarat primarul din Dudeștii Vechi, pentru Libertatea.

Edilul a mai spus că, din datele pe care le are, una din marile probleme din acest caz este că au fost încasați bani în avans, pe baza unor certificate de depozit, fără ca marfa să fie livrată.

Surse din domeniul comerțului cu cereale susțin că două dintre multinaționalele care au de recuperat bani de la INC 1975 sunt Ameropa și Cofco. Libertatea le-a solicitat celor două companii un punct de vedere, dar până la publicarea acestui articol nu au transmis un răspuns.

Tatăl lui Popa: „Nici mie nu îmi răspunde”

Omul de afaceri Cristian Popa nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere. Contactat de Libertatea, tatăl bărbatului a spus că doi păgubiți l-au contactat, dar nici el nu reușește să vorbească cu fiul său.

„A avut contracte cu fermierii. Pe baza lor a făcut contract cu multinaționala. Ăștia (n.r. – fermierii) nu i-au mai dat marfa și multinaționala l-a dat în instanță, l-au executat și i-au luat toți banii. L-au executat cu milioane de euro. Mai mult nu știu. Nici mie nu îmi răspunde. Am o vechime în agricultură, lucrez și eu în agricultură și nici mie nu îmi place ce s-a întâmplat”, a declarat Ilie Popa, tatăl patronului, pentru Libertatea.

„Urmează să facem un inventar să vedem ce e acolo”

Lichidator judiciar în dosarul de insolvență al INC 1975 a fost desemnat Insolvency Smart Concept. Reprezentantul lichidatorului, Daniel Sabou, a declarat pentru Libertatea că procedura este în fază „foarte de debut”. „Suntem în termen ca toți cei care au pretenții să depună declarație de creanță. Am fost numiți, urmează să facem un inventar să vedem ce e acolo”, a declarat Daniel Sabou.

Lichidatorul judiciar susține că au fost depuse două cereri de intrare în insolvență, una fiind formulată chiar de firma debitoare INC 1975. A doua cerere a fost depusă de firma CPC Trans Tim, controlată tot de Popa. „E o altă entitate. La o procedură de insolvență sunt implicate zeci de alte entități”, a mai declarat Sabou.

Reprezentantul lichidatorului judiciar a declarat că modul în care a fost aprobată insolvența, la o zi de la depunerea cererii, nu este motiv de suspiciune. „Diferă de la caz la caz, cum stabilește judecătorul. Poate să dea un termen de două-trei săptămâni, poate să soluționeze în aceeași zi. Depinde cum are ședința, cum se introduce cererea. Dacă erau toți în concediu puteau să dea lejer termen în septembrie”, a mai declarat Sabou, potrivit căruia, dacă sunt indicii de fraudă, se poate atrage și răspunderea administratorului.

Avocatul lui Cristian Popa: „Pur și simplu ăsta a fost contextul”

Ionuț Pașca, avocatul care îl reprezintă pe dealerul de cereale în dosarul penal în care este judecat, a declarat că acumularea datoriilor de către firma controlată de Popa este o chestiune strict comercială, neavând nicio latură penală.

Ionuț Pașca. Foto: timisoreni.ro

„Asta este o chestiune de natură economică. Pur și simplu ăsta a fost contextul. În toamnă a plătit în baza unei hotărâri judecătorești penalități de un milion de euro. A mai plătit vreo 500.000 – 600.00 de euro penalități dintr-un contract mai vechi. Dacă avea vreo legătură cu speculațiile astea care se fac întodeauna, n-ar fi plătit un milion jumate aiurea dacă avea vreun gând necurat. A fost anul cum a fost, nu s-a vândut marfă, nu a putut rula, a pierdut niște finanțări și asta e. Nici vorbă mai mult de atât. Sunt prostii. Exclus”, a declarat avocatul Ionuț Pașca pentru Libertatea.

Avocatul spune că Popa nu e plecat din țară, așa cum cred unii dintre păgubiți. „De plecat, sigur nu e plecat”, a declarat avocatul Ionuț Pașca. Referitor la dosarul penal din 2016, în care Cristian Popa a fost trimis în judecată de DNA, avocatul Pașca a spus că dosarul este pe rol, dar faptele sunt prescrise. „Au fost mai mulți trimiși în judecată. Toți, cu excepția lui s-au prevalat de prescripție. Noi am cerut continuarea judecății și achitarea. Acolo chiar nu are niciun fel de legătură”, a mai spus Ionuț Pașca.

Foto ilustrativ: 123rf

