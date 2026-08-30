Biletul câștigător, cumpărat pe 13 octombrie 1995 dintr-un magazin din Hamden, a fost uitat complet până când sora lui Clarence a văzut la știri un anunț despre un premiu neîncasat.

Din păcate, greșeala de a amâna revendicarea câștigului a dus la pierderea acestuia.

Cum s-a pierdut premiul?

Clarence, care își îngrijea tatăl grav bolnav, a realizat abia pe 13 octombrie 1996 că deține biletul câștigător la loteria Quick Pick.

Fiind o zi de duminică, el a presupus că birourile loteriei erau închise, astfel că nu a încercat să-l valideze.

Luni a fost sărbătoare legală în Connecticut, iar până când a încercat să revendice premiul, termenul-limită fusese depășit cu 3 zile.

Un îngrijitor a câștigat 5,8 de milioane de dolari la loterie, dar nu a primit nimic, în SUA
Clarence Jackson Jr. Foto: captură video

Lupta legală

Jackson a dat în judecată Connecticut Lottery Corporation, susținând că îngrijirea tatălui său bolnav a fost un motiv justificat pentru întârziere.

Totuși, instanțele au decis în favoarea loteriei, argumentând că regulile nu permit „flexibilitate”.

Am încercat să fac tot ce e posibil pentru a obține ceea ce era drept al meu, dar legea nu a fost de partea mea, a declarat Clarence, într-un interviu.

Impactul asupra vieții lui Clarence

După pierderea premiului, Clarence a petrecut aproape 20 de ani încercând să schimbe legislația. Acest lucru l-a inspirat, de asemenea, să ia în considerare candidatura pentru un loc în legislativ sau să urmeze o carieră în politică.

În 2016, a mărturisit că pierderea banilor i-ar fi putut salva viața.

Dacă aș fi primit acea sumă uriașă la 23 de ani, probabil aș fi făcut greșeli care m-ar fi distrus!

Clarence, văr al celebrului rapper Snoop Dogg, a vrut să urmeze o carieră în industria muzicală. Ulterior, s-a convertit la mormonism când doi misionari au apărut la ușa lui.

A spus că „am găsit alinarea prin credință”, o schimbare pe care a considerat-o „vindecătoare”.

Regulile stricte

Experții recomandă câștigătorilor să respecte cu strictețe termenul de revendicare a premiilor și să utilizeze metode sigure de păstrare și trimitere a biletelor. Aceste reguli sunt esențiale pentru transparență și evitarea fraudei.

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