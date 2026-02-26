Dosar cu prejudiciu de peste 20 de milioane de lei blocat de doi ani

Concret, în sesizare este prezentat defalcat cum, după ce a primit de la Alina Gorghiu, pe atunci ministru al justiției, un mesaj pe WhatsApp cu un link al unui articol despre o investigație a DIICOT Pitești, investigație ce viza funcționari de la Garda de Mediu Argeș colegi în PNL cu Alina Gorghiu, Alina Albu – actuala șefă a DIICOT – Structura Centrală, i-a trimis multe mesaje pe WhatsApp Antoniei Diaconu pe 28 mai 2024.

Alina Gorghiu, fost ministru al justiției. Foto: Alina Gorghiu/Facebook

Mesajele au venit la o zi după ce procurorul șef DIICOT Pitești raportase un dosar de corupție și poluare ce viza funcționari de la Garda de Mediu Argeș – o rețea care, conform sesizării, încasa bani pentru servicii neprestate, facilitând operarea frauduloasă a unei gropi de gunoi din comuna Albota din județul Argeș. Conform sesizării depuse de Antonia Diaconu, Alina Albu a cerut insistent detalii despre persoanele care mai știau despre dosar, motivând: „mie mi-a dat știrea doamna ministru”, adică Alina Gorghiu, ministrul justiției. După ce cazul a devenit public, Alina Albu a publicat pe 20 februarie 2026 un drept la replică pe site-ul DIICOT unde spune, printre altele, că Alina Gorghiu a sunat-o ca să o „felicite” pentru acțiunea de la Pitești.

Alina Albu, procuror șef DIICOT. Foto: captura Facebook Ministerul Justiției

Însă modul în care a vorbit Alina Albu cu Antonia Diaconu după primirea mesajului de la Alina Gorghiu, un mod plin de reproșuri și ton conflictual, ca și controalele subite ce au vizat timp de peste un an DIICOT Pitești, contrazic flagrant faptul că ar fi fost un mesaj de „felicitare” de la Alina Gorghiu. În plus, din vara lui 2024 nu a mai fost făcută vreo comunicare publică vizând dosarul de la groapa de gunoi de la Albota, iar dosarul nu a fost finalizat nici până acum cu rechizitoriu și trimitere în judecată a vinovaților.

Iar dosarul este unul de proporții. În mai 2024, după un an și trei luni de cercetări și mii de documente și probe de sol strânse, procurorii DIICOT Pitești au chemat audieri numeroși angajați de la Garda de Mediu Argeș, aceștia fiind suspectați pentru abuz în serviciu. Conform anchetatorilor, începând cu 2012, o grupare infracțională din Argeș a raportat fictiv mii de tone de deșeuri reciclate, pentru a încasa sume uriașe de la statul român. Prejudiciul este unul foarte mare, ridicându-se la peste 20 de milioane de lei. În realitate, deșeurile nu erau reciclate.

Poluarea de la groapa de gunoi de la Albota continuă și acum, iar mirosurile pestilențiale ajung la kilometri distanță în mai multe cartiere din Pitești. Numeroși oameni din zonă au reclamat problema, însă Garda de Mediu Argeș nu a luat vreo măsură concretă și dură.

Libertatea a intrat în posesia sesizării depuse de Antonia Diaconu în noiembrie 2025 la forurile superioare și a cerut vineri 20 februarie a.c., în baza Legii 544/2001 privind informațiile de interes public, puncte de vedere privind această sesizare și suspiciunile de ingerințe politice și instituționale de la Ilie Bolojan – prim-ministru al României, Alina Albu – procuror-șef DIICOT, deputata Alina Gorghiu – fost ministru al justiției, Inspecția Judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii și de la Antonia Diaconu – procuror-șef DIICOT Pitești.

Antonia Diaconu, procuror-șef DIICOT Pitești. Foto: Antonia Diaconu/Facebook

Mai trebuie spus că atât Alina Albu, cât și Antonia Diaconu candidează pentru șefia DIICOT, urmând a susține interviurile miercuri 25 februarie 2026.

„Nu am primit vreo felicitare. Din contră”

Cum în dreptul la replică publicat pe 20 februarie a.c. pe site-ul DIICOT procurorul-șef Alina Albu preciza că mesajul primit de la ministrul Alina Gorghiu a fost unul de „felicitare” pentru dosarul deschis privind ilegalitățile de la groapa de gunoi de la Albota, Libertatea a întrebat-o pe Antonia Diaconu dacă și ea a fost felicitată – așa cum ar fi fost normal pentru un asemenea dosar.

„Eu personal nu am primit nicio felicitare. Din contră, tot comportamentul procurorului ierarhic superior (n. red. – procurorul-șef Alina Albu) a fost unul care transmitea o nemulțumire și reclama o urgență pe care nu am înțeles-o și mă refer aici la faptul ca am primit un termen extrem de scurt pentru a prezenta în scris toate actele de urmărire penală efectuate în dosar în ordine cronologică. Întrucât toate aceste aspecte și multe altele fac obiectul unei sesizări făcute de mine la Inspecția Judiciară în noiembrie 2025 și, întrucât respect faptul ca domnii inspectori trebuie să-și facă treaba în liniște, nu doresc să dau mai multe detalii, însă aș vrea să precizez că aspectele sesizate de mine privesc o perioadă de timp lungă și nu se rezumă doar la episodul din mai 2024, acela fiind doar etapa de început”, a declarat pentru Libertatea Antonia Diaconu – procuror-șef DIICOT Pitești.

Libertatea a trimis pe 20 februarie a.c. două cereri oficiale către DIICOT și procurorul-șef Alina Albu.

DIICOT refuză să răspundă la întrebări de interes public

Printre altele, Libertatea a întrebat în adresa oficială trimisă la DIICOT de ce, în contextul în care în dreptul la replică de pe site-ul DIICOT se precizează că Alina Gorghiu „s-a rezumat exclusiv la adresarea unor felicitări cu privire la acțiunea de la Pitești”, ulterior, pe parcursul discuțiilor avute pe WhatsApp cu Antonia Diaconu, Alina Albu – procuror-șef DIICOT – a trimis doar mesaje de reproșuri și nu de felicitare, așa cum ar fi fost normal după acțiunea de la Pitești și de ce ulterior, timp de un an și jumătate, au fost făcute mai multe controale la DIICOT Pitești, deși mesajul doamnei Alina Gorghiu fusese pentru „adresarea unor felicitări”.

Tot Libertatea a mai adresat DIICOT următoarele întrebări:

– Care au fost motivele pentru care în mai 2024 Alina Albu – procuror-șef DIICOT-Structura Centrală, a cerut insistent doamnei Antonia Diaconu, procuror-șef DIICOT Pitești, detalii despre persoanele care mai știau despre dosarul legat de operarea frauduloasă a gropii de gunoi din comuna Albota?

– Care au fost motivele pentru care atunci când Alina Albu, procuror-șef DIICOT-Structura Centrală, i-a cerut Antoniei Diaconu detalii despre persoanele care mai știau despre dosarul de mai sus a adăugat în mesajele trimise pe WhatsApp: „Și te rog să fii extrem de sinceră. Că nu întreb degeaba”?

– De ce pe 28 mai 2024 Alina Albu, procuror-șef DIICOT-Structura Centrală, i-a dat mesaje pe WhatsApp Antoniei Diaconu după ce Alina Gorghiu, pe atunci ministru al justiției, i-a trimis un link cu un articol despre ancheta vizând neregulile majore de la groapa de gunoi de la Albota?

– Nu a considerat Alina Albu că simplul fapt că Alina Gorghiu i-a trimis linkul la un articol poate fi interpretat drept ingerință politică, în condițiile în care Alina Gorghiu este membră PNL, iar persoanele investigate, angajați la Garda de Mediu Argeș, sunt tot membri PNL?

Numai că DIICOT a trimis Libertatea un răspuns foarte laconic, fără să răspundă la vreuna dintre întrebările de interes public, precizând doar că „informațiile ce pot face obiectul unei comunicări publice le regăsiți pe site-ul instituției, în dreptul la replică formulat de către doamna Alina Albu, procuror-șef DIICOT pe data de 20 februarie a.c.”.

Numai că în acel drept la replică din 20 februarie nu se regăsește nici măcar un răspuns la întrebările legitime și de interes public formulate de Libertatea.

Inspecția Judiciară confirmă că este un dosar în lucru

Într-un răspuns trimis Libertatea, Inspecția Judiciară a confirmat marți 24 februarie a.c. că este un dosar un lucru privind sesizarea formulată în noiembrie 2025 de către Antonia Diaconu, procuror-șef DIICOT Pitești.

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis Libertatea că sesizarea formulată de Antonia Diaconu a fost înaintată către Inspecția Judiciară pentru verificări.

Ilie Bolojan și Alina Gorghiu, nicio reacție

Libertatea i-a scris Alinei Gorghiu, atât pe WhatsApp, cât și pe e-mailul oficial de la Camera Deputaților, întrebând-o care a fost motivul pentru care în mai 2024 a trimis pe WhatsApp un link al unui articol Alinei Albu – procuror-șef DIICOT-Structura Centrală, articol legat de o investigație la groapa de gunoi Albota și în care erau vizați membri PNL de la Garda de Mediu Argeș, în condițiile în care și Alina Gorghiu este membră PNL, la vreme respectivă era ministrul justiției și știa că un astfel de mesaj poate fi interpretat drept ingerință politică.

Faptul că Alina Gorghiu i-a trimis procurorului-șef Alina Albu un mesaj cu un link al unui articol pe WhatsApp nu poate fi considerat în niciun caz comunicare instituțională. O comunicare instituțională ar fi însemnat o comunicare ce respectă toate uzanțele legale, cu document scris, cu antet, dată și obiectul solicitării sau sesizării.

Alina Gorghiu nu a răspuns până la ora redactării acestui articol la mesajele trimise de Libertatea.

Libertatea i-a trimis un mesaj pe WhatsApp premierului Ilie Bolojan, în care îi solicita să își spună punctul de vedere legat de potențiala ingerință politică a Alinei Gorghiu din mai 2024, pe când era ministrul justiției, legat de un dosar penal în care fuseseră duși la audieri funcționari de la Garda de Mediu Argeș, membri PNL ca Alina Gorghiu. Nici Ilie Bolojan nu a răspuns până acum la solicitarea Libertatea.

Cum și-a schimbat procurorul-șef Alina Albu cu 180 de grade atitudinea legată de dosar după ce a primit mesaj de la Alina Gorghiu

Libertatea vă prezintă în premieră fragmente din sesizarea de câteva zeci de pagini depusă în noiembrie 2025 de către Antonia Diaconu la Inspecția Judiciară și Consiliul Superior al Magistraturii, fragmente ce arată cum și-a schimbat Alina Albu cu 180 de grade atitudinea legată de dosarul privind neregulile de la groapa de gunoi de la Albota după ce a primit mesaj de la Alina Gorghiu, pe atunci ministru al justiției.

Pe 27 mai 2024, la ora 11.01, Antonia Diaconu a anunțat-o pe Alina Albu prin mesaje pe WhatsApp cu privire la faptul că în zilele imediat următoare DIICOT Pitești urma să facă audieri cu funcționari de la Garda de Mediu Argeș, Apele Române și diverși martori într-un dosar privind groapa de gunoi din localitatea Albota.

„Am procedat în această manieră, întrucât doamna Albu ne-a precizat de nenumărate ori că vrea să fie anunțată înainte de orice acțiune în vreun dosar care poate avea impact media sau poate fi de interes. La ora 12.56, aceasta mi-a răspuns și mi-a spus că a citit în presă. I-am precizat că am anunțat-o dinainte și că probabil vor mai apărea și alte articole. Atunci mi s-a reproșat că nu am anunțat-o cu mai mult timp înainte și m-a rugat să am grijă la competența DIICOT-ului.

Ulterior, a solicitat o informare pe scurt și chiar și-a exprimat bucuria că se face ceva – chiar mă bucur că ne luăm de ei – referindu-se probabil la lucrătorii de la Garda de Mediu, însă nu pot spune acest lucru cu certitudine. I-am menționat că îi spusesem de dosar în urmă cu un an, când am solicitat bani pentru un raport de constatare, însă mi s-a spus că nu mai are repere despre ce s-a discutat anul trecut și are pretenția de a se putea informa în timp real”, precizează Antonia Diaconu în sesizare.

Conversația s-a terminat la ora 13.23, Alina Albu trimițându-i Antoniei Diaconu mesajul ok, ceea ce, împreună cu restul conversației, i-a transmis procurorului-șef DIICOT Pitești impresia că Alina Albu se bucura de dosar, mai ales că cele câteva zeci de pagini conțineau informații ce îți puteau forma o imagine destul de clară asupra acuzațiilor.

Cu toate acestea, a doua zi, pe 28 mai 2024 ora 12.24, Alina Albu i-a trimis Antoniei Diaconu tot prin intermediul WhatsApp următoarele mesaje: „Bună Antonia! Întrebare… cu cine ai mai discutat acest dosar cu deșeurile? Și te rog să fii extrem de sinceră. Că nu întreb degeaba”.

„Mirată fiind, mai ales pentru că am crezut că am acoperit cu o zi înainte tot despre dosar, i-am răspuns că detaliile au fost discutate cu toți colegii. Precizez că ne-am gândit că fiind un dosar amplu s-ar putea să fie nevoie de mai multe persoane la audieri”, spune Antonia Diaconu.

Aceasta a mai fost întrebată cum a decis DIICOT Pitești aceste audieri. Întrucât nu și-a dat seama la ce audieri se referă, pentru că, așa cum îi precizase anterior, urmau audieri cu diverși funcționari, dar și alți martori, Antonia Diaconu a întrebat-o pe Alina Albu dacă se referă la cele cu Garda de Mediu Argeș. Iar răspunsul Alinei Albu a fost următorul: „Exact”.

Procurorul-șef DIICOT Pitești i-a precizat Alinei Albu că audierile au fost decise de procurorul de caz și polițiștii, lucru absolut normal și așa cum se procedează în orice dosar, zilele de audiere fiind programate în funcție de momentul operativ și de cantitatea și calitatea probelor strânse la un anumit moment.

„În fapt, aceasta este normalitatea în orice dosar, iar întrebările doamnei Albu mi s-au părut ciudate și nu le-am înțeles motivația. Nu știu la ce se referea aceasta când spunea că nu întreabă degeaba și dorește să fiu sinceră, pentru că aceasta nu a detaliat”, adaugă Antonia Diaconu.

Ulterior, în conversația avută pe WhatsApp pe 28 mai 2024, Alina Albu i-a spus Antoniei Diaconu: „Mie mi-a dat știrea doamna ministru”, continuând prin a întreba când au decis procurorul și polițiștii, răspunsul procurorului-șef DIICOT Pitești fiind că audierile au fost amânate câteva săptămâni pentru a sosi la dosar toate hârtiile necesare.

Alina Albu a revenit cu aceeași întrebare pusă anterior: „Și pe mine de ce m-ai anunțat așa târziu”, continuând: „Ce hârtii? Că sunt foarte curioasă. Eu nu cred în coincidențe”.

„Nici în prezent nu știu exact la ce coincidențe se referea doamna Albu și nici nu am înțeles ce se întâmplase atât de grav, încât atitudinea sa se schimbase la 180 de grade în doar 24 de ore.

I-am precizat doamnei Albu unde trimisesem adrese și faptul că acestea au întârziat și după ce au venit, s-au trimis citațiile, precizând încă o dată că i-am mai povestit de dosar. I-am spus că dacă dorește pot să-i trimit raportul Comisariatului național al Gărzii de mediu, gândindu-mă că în acest fel va vedea justețea acuzațiilor noastre și din altă sursă, însă doamna Albu mi-a precizat că deja a văzut acel raport, că a discutat cu șeful Gărzii și vrea fișa pe dosar”, mai scrie Antonia Diaconu în sesizarea trimisă la Inspecția Judiciară, precizând că în acel moment nu era declanșat oficial vreun control.

„A fost o presiune venită de la un superior, nemotivată în vreun fel și complet nedreaptă”

Tot pe 28 mai 2024, la ora 12.46, Alina Albu a întrebat-o pe Antonia Diaconu ce număr are cauza și la 12.51 Antonia Diaconu a primit pe e-mail modelul de fișă pe care Alina Albu o dorea completată, precizând că o dorește până la ora 14.30, deși știa clar, așa cum fusese anunțată cu o zi înainte, că la DIICOT Pitești erau audieri în desfășurare.

„Recunosc că la acel moment am considerat că doamna Albu mersese prea departe și i-am spus la ora 13.00 că am dat colegei procuror fișa, că aceasta s-a oprit din audieri și o completează.

Doamna Albu nu a părut deranjată de această situație și a întrebat câte persoane are la audiere, i-am răspuns că 7 persoane, iar doamna a transmis că grefiera șefă să completeze fișa și doamna procuror să treacă ultimele acte făcute, când termină audierea în care e. Când am precizat că doamna grefier șef este în concediu, dar ne descurcăm, cred că a realizat că a exagerat și a zis că nu scoatem procurorul din audiere și nu-l întrerupem, dar nu a schimbat ora limită, cu toate că îi spusesem că sunt 7 persoane de audiat. Nu i s-a părut în neregulă doamnei procuror șef de direcție ca un procuror să se oprească din audieri pentru a completa o fișă complexă într-o oră și jumătate”, scrie Antonia Diaconu în sesizare.

Este de notorietate că persoanele sunt citate la anumite ore, se pot prezenta însoțite de avocați și este de preferat să se respecte orele pentru a nu se încurca programul tuturor. Mai mult decât atât este de dorit ca audierile să aibă un curs normal, pentru că informațiile obținute dintr-o audiere pot fi folosite în alta, acest lucru necesitând atenție sporită la speță și nu la alte lucruri exterioare.

„În plus această presiune de a întocmi o fișă de control într-o oră și jumătate în timpul audierilor a fost resimțită din plin atât de mine, cât și de colega mea, dar și de lucrătorul de poliție care era prezent pentru audieri. În fapt, ne-am oprit din orice activitate, am stat toți trei într-un birou și am încercat, fără succes recunosc, să ne dăm seama ce s-a putut întâmpla. Suntem procurori și astfel obișnuiți să lucrăm sub presiune și în tot felul de situații dificile, însă când această presiune vine de la un superior, nu este motivată în niciun fel și este resimțită ca fiind complet nedreaptă, te afectează într-un mod deosebit, mai ales că nu am înțeles de ce era atât de important termenul maxim reprezentat de ora 14.30. La ora 14.45, făcând un efort, am reușit să trimitem pe mail ceea ce ni s-a cerut. La 15.44, doamna Albu a revenit precizând că nu rezultă când s-au primit ultimele răspunsuri la adrese, dorind să înțeleagă, conform propriei precizări, când am strâns toate actele despre care am vorbit în documentele pe care le-am trimis cu o zi înainte. Arăt că nici până în prezent nu am înțeles atitudinea ostilă și neprofesionistă a doamnei Albu, atitudine care a continuat și în viitor și cu concursul altor persoane”, explică Antonia Diaconu.

„Mi se pare inacceptabil ca factorul politic să fie invocat într-o discuție între doi procurori”

Procurorul-șef DIICOT Pitești mai spune în sesizarea depusă la Inspecția Judiciară că nu i s-a precizat niciodată care ar fi problema în dosarul privind neregulile de la groapa de gunoi de la Albota, de ce era nevoie de întocmirea unei fișe atât de detaliate, în afară oricărui control oficial, de ce a fost nevoie să fie deranjate atât de mult zilele de audieri, în ce consta urgența.

În aceeași sesizare, Antonia Diaconu critică faptul că numele Alinei Gorghiu a fost invocat în discuția avută pe WhatsApp: „Mi se pare inacceptabil ca factorul politic să fie invocat într-o discuție între doi procurori, o discuție care nici măcar nu urma o formă prevăzută de vreun ordin sau regulament”.

În mod ciudat, pe 3 iunie 2024, la mai puțin de o săptămână de la mesajul trimis Alinei Albu de către Alina Gorghiu, conducerea DIICOT a decis un control la nivelul DIICOT Pitești, pentru situații deosebite. Iar în perioada 2 iulie-16 octombrie 2024, mai mulți procurori cu funcții de la DIICOT – Structura Centrală au venit la DIICOT Pitești unde au cerut spre verificare mai multe dosare. Asta deși, conform tuturor rapoartelor și analizelor, activitatea și rezultatele DIICOT Pitești erau apreciate.

„Nu știu de ce a fost nevoie de această desfășurare de forțe la cel mai înalt nivel, întinsă pe parcursul a trei luni și jumătate. Consider că atitudinea tuturor procurorilor care au venit în control la Pitești a creat, începând cu data de 28.05.2024 și până în data de 24.12.2024, când mi s-a comunicat raportul de control întocmit în data de 19.12.2024, o presiune care a crescut în intensitate cu scopul mai mult decât vădit de a mă intimida. Prin raportul mai sus menționat care a fost primit la DIICOT Pitești exact în ajunul Crăciunului, s-a propus sesizarea Inspecției Judiciare, pentru a aprecia dacă, în raport de cele constatate, a fost săvârșită de către mine abaterea disciplinară privind nerespectarea în mod nejustificat a dispozițiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse în conformitate cu legea de conducătorul instanței sau al parchetului ori a altor obligații cu caracter administrativ prevăzute de lege sau regulamente.

Totodată s-a propus, în considerarea multiplelor deficențe constatate cu ocazia efectuării controlului pentru situații deosebite, efectuarea unui control de fond în cadrul Serviciului Teritorial Pitești. Cu toate acestea, până la data redactării prezentei sesizări, nu am primit niciun răspuns cu privire la obiecțiunile mele, cu privire la controlul despre care am auzit că s-a realizat la celelalte structuri teritoriale sau cu privire la sesizarea Inspecției Judiciare”, dezvăluie Antonia Diaconu.

Antonia Diaconu: „Mi-au fost puse piedici și mi-a fost creat un sentiment de injustiție”

În încheierea sesizării depuse la Inspecția Judiciară, Antonia Diaconu a subliniat ce efecte au avut asupra sa presiunile subite și foarte intense apărute din partea șefilor DIICOT după 28 mai 2024, presiuni ce înainte nu se exercitaseră.

Antonia Diaconu, procuror-șef DIICOT Pitești. Foto: Antonia Diaconu/Facebook

„Deși sunt procuror de aproape 18 ani și sunt obișnuită cu tot ceea ce presupune acest lucru, ceea ce mi s-a întâmplat pe parcursul anului 2024 și 2025 a lăsat o amprentă puternică asupra mea. Tot ce am expus a fost de natură a-mi crea un sentiment de inechitate, injustiție, am perceput că în perioada menționată mi-am desfășurat activitatea cu mai multă dificultate, fiindu-mi puse efectiv piedici la orice act încheiat în virtutea rolului meu.

Recunosc că m-am gândit să-mi întrerup activitatea în cadrul DIICOT, ca urmare a unei atât de lungi perioade în care am primit o paletă largă de semnale negative, însă am reușit, nu cu un cost mic, să trec peste acest sentiment și să continui. Am fost chemată la București la câteva zile după discuția privind dosarul cu groapa de gunoi, controlul privind situații deosebite a fost declanșat la scurt timp după aceasta, imediat după ce am trimis obiecțiunile la raportul de control”, mărturisește Antonia Diaconu.

Acuze directe de imixtiune în activitate

Antonia Diaconu – procuror-șef DIICOT Pitești din decembrie 2022 – scrie negru pe alb în sesizarea depusă la Inspecția Judiciară acum patru luni că „atitudinea doamnei Alina Albu de a solicita, în afara cadrului legal și în timpul desfășurării unor audieri, detalii extrem de amănunțite cu privire la o cauză în lucru, de a fixa termen pentru transmiterea acestor detalii (aspecte de natură a împiedica desfășurarea normală a activităților), de a invoca o calitate politică a unui terț pentru a justifica interesul pentru acea cauză, de a solicita retragerea obiecțiunilor la un raport de control depuse în termen întrucât nu le considera întemeiate se circumscrie prevederilor art. 271 lit. k din Legea 303/2022 – imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror”.

