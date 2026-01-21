Peste 1,3 milioane de contravenții în 12 luni

Potrivit informațiilor furnizate portalului Interia de Wojciech Król, reprezentant al Inspectoratului General al Transportului Rutier, cele 574 de dispozitive fixe ale sistemului CANARD au înregistrat în 2025 aproape 1.304.000 de contravenții. Numărul este mai mare cu aproximativ 150.000 de cazuri (+11%) față de 2024.

Datele arată că 57,9% dintre șoferii sancționați au depășit limita de viteză cu 11–20 km/h.

Alți 29,8% dintre conducători auto au depășit viteza cu 21–30 km/h, fiind sancționați cu amenzi între 300 și 400 de zloți și 5–7 puncte de penalizare.

Doar 1,5% dintre șoferi au depășit viteza legală cu peste 50 km/h, cazuri sancționate cu 1.500 de zloți (354 de euro) și 13 puncte penalizare. Printre aceștia s-au aflat și șoferi care au depășit limita cu peste 71 km/h, primind amenzi de 2.500 de zloți (591 de euro) și 15 puncte de penalizare.

Cel mai „harnic” radar: 51.681 de amenzi în 183 de zile

Recordul absolut aparține radarului instalat în iulie 2025, la Krzyszkowice, în sudul Poloniei, pe celebrul drum Zakopianka. În doar 183 de zile, dispozitivul a înregistrat 51.681 de contravenții, adică 282 de amenzi pe zi, o depășire de viteză la fiecare cinci minute.

Radarul se află între Głogoczów și Myślenice și monitorizează traficul dinspre Cracovia, într-o zonă cu limită de viteză de 50 km/h.

Top 10 cele mai active radare din Polonia în 2025:

Krzyszkowice (Polonia Mică) – 51.681 contravenții

Bieruń (Silezia) – 10.968 contravenții

Łódź (str. Dąbrowskiego) – 10.380 contravenții

Varșovia (str. Pileckiego) – 10.260 contravenții

Varșovia (Ostrobramska–Fieldorfa) – 8.630 contravenții

Varșovia (Wybrzeże Kościuszkowskie) – 8.406 contravenții

Świdnik (str. Tysiąclecia) – 8.354 contravenții

Gliwice (conexiune L04L cu A1) – 7.388 contravenții

Otłoczyn (Kujawsko-Pomorskie) – 7.259 contravenții

Wanaty (Silezia) – 7.141 contravenții

Anul trecut, în Austria, un singur radar amplasat într-o zonă de șantier pe autostrada A14 a generat amenzi în valoare totală de 4,75 milioane de euro în doar șase luni, după ce peste 60.000 de șoferi au fost sancționați pentru depășirea vitezei legale.

În luna octombrie a anului trecut, tot în Austria, o operațiune de control al vitezei pe autostrada A4, în zona Bruck an der Leitha, unde limita de viteză este de 100 km/h, a dus la rezultate șocante. Au fost opriți 31 de șoferi care depășeau limita de viteză într-o singură oră și 7 minute, între 10.00 și 11.07, un adevărat record. Printre cei sancționați s-a aflat și un român, care a rămas pe loc fără permis.

