Autostrada A4 (Ostautobahn A4) face parte din rețeaua europeană de drumuri cu indicativul E60. Pornește de la Viena și se îndreaptă spre est, ajungând până la Nickelsdorf, unde traversează granița cu Ungaria.

Pe 13 octombrie, o operațiune de control al vitezei pe autostrada A4 din Austria, la Schwechat pe A4, în zona Bruck an der Leitha, unde limita de viteză este de 100 km/h, a dus la rezultate șocante.

Poliția a folosit un dispozitiv laser pentru a măsura vitezele vehiculelor. Dintre cei 31 de șoferi opriți, două cazuri au fost deosebit de grave.

Au fost opriți 31 de șoferi care depășeau limita de viteză într-o singură oră și 7 minute, între 10.00 și 11.07, un adevărat record.

Un vehicul cu numere de înmatriculare franceze a fost înregistrat circulând cu 156 km/h. Șoferului român i s-a reținut permisul de conducere pe loc.

O mașină cu numere britanice a fost surprinsă circulând cu 181 km/h. În acest caz, pe lângă reținerea permisului, mașina a fost și confiscată.

În timpul operațiunii, poliția a oprit și un șofer care prezenta semne vizibile de consum de droguri. După o examinare clinică, s-a confirmat că acesta se afla sub influența substanțelor interzise. Și în acest caz, permisul de conducere a fost reținut.

Toți șoferii implicați au fost raportați autorităților districtuale din Bruck an der Leitha pentru sancțiuni ulterioare.

Anterior, un radar autonom instalat pe RN10 în Angoulême (Charente, Franța) a prins 540 de șoferi vitezomani într-o singură zi, pe 24 septembrie. Pus în funcțiune pe 19 septembrie, dispozitivul semnalizează, în medie, 300 de vehicule pe zi.

