Radarele instalate în zonele de șantier de pe autostrăzi, cele mai eficiente

În prezent, în Vorarlberg, cel mai vestic stat federal al Austriei, sunt instalate 47 de radare fixe, operate de Direcția de Poliție a landului.

Dintre ele, 14 se află în districtul Bregenz, 8 în Dornbirn, 11 în Feldkirch și 14 în Bludenz.

În plus, la nivel regional, șase dispozitive mobile de măsurare a vitezei sunt folosite pentru controale temporare. Radarele sunt amplasate în special în zone unde există plângeri din partea locuitorilor, în puncte considerate periculoase sau pe tronsoane cu risc ridicat de accidente, cu scopul de a crește siguranța rutieră.

De asemenea, sunt folosite autovehicule neinscripționate, echipate cu radare și sisteme video, iar ca alternativă tehnică este disponibil și un sistem de măsurare cu bariere fotoelectrice.

Conform publicației Vorarlberger Nachrichten, cele mai eficiente sunt radarele instalate în zonele de șantier de pe autostrăzi,iar un exemplu este cel amplasat în 2024 pe șantierul de pe A14, între Dornbirn Mitte și Dornbirn Nord. „Administrația districtuală Dornbirn a fost pur și simplu inundată de procese-verbale”, a declarat Hannes Derold.

Într-o perioadă relativ scurtă, au fost emise 112.000 de sancțiuni.

Un singur radar a dat amenzi de 4,75 milioane de euro pe A14

Un alt exemplu este șantierul de pe autostrada A14, în zona Wolfurt, unde limita de viteză era de 60 km/h. Între aprilie și octombrie 2025, au fost emis nu mai puțin de 60.183 de sancțiuni.

Potrivit lui Hannes Derold, însă, tronsonul dintre Bregenz și Dornbirn este cel mai circulat segment al autostrăzii A14, cu aproximativ 30.000 de vehicule pe zi.

În urma sancțiunilor aplicate în șantierul de la Wolfurt, autoritățile au impus amenzi totale de 4,75 milioane de euro.

Unde ajung banii din amenzi

Veniturile obținute din amenzi sunt distribuite conform legii: 80% revin administratorului drumului, în acest caz Asfinag (Compania de stat austriacă responsabilă cu finanțarea, construcția, întreținerea și colectarea taxelor pentru autostrăzile și drumurile expres nr.r), iar 20% sunt direcționate către Ministerul de Interne. Fondurile sunt utilizate, printre altele, pentru întreținerea infrastructurii rutiere și pentru activități de supraveghere a traficului.

Nu toate amenzile aplicate, însă, sunt și achitate. În special în cazul șoferilor din state din afara Uniunii Europene, recuperarea sumelor este dificilă. În Austria, amenzile pot fi colectate relativ ușor, însă procedurile devin mult mai complicate în cazul contravenienților din străinătate.

Amenzile neplătite pot fi executate în statele membre ale UE, precum și în Elveția și Liechtenstein, însă în aceste situații sumele rămân, de regulă, în statul care efectuează executarea. Pe drumuri intens circulate precum A14, unde traficul internațional este ridicat, numărul șoferilor din afara UE este mai mare, ceea ce face ca o parte din sancțiuni să rămână neîncasate.

În luna octombrie a anului trecut, tot în Austria, o operațiune de control al vitezei pe autostrada A4, în zona Bruck an der Leitha, unde limita de viteză este de 100 km/h, a dus la rezultate șocante. Au fost opriți 31 de șoferi care depășeau limita de viteză într-o singură oră și 7 minute, între 10.00 și 11.07, un adevărat record.

Printre cei sancționați s-a aflat și un român, care a rămas pe loc fără permis.