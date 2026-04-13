Un șofer care circula pe autostrada A1 a fost oprit de o patrulă de poliție în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 3.30, în dreptul localității Lenzburg (AG), agenții fiind alertați de zgomotul puternic produs de vehiculul său.

Nu e de mirare: mașinii românului, aflat de altfel într-o stare de ebrietate avansată, îi lipsea o anvelopă și rula direct pe jantă.

Poliția din Argovia a constatat că, pe lângă roata dreapta față pierdută, vehiculul prezenta avarii recente la bara de protecție. Ulterior, polițiștii au găsit bucăți de anvelopă pe o porțiune de acces la autostradă, fapt ce sugerează o coliziune. Totuși, nu s-a putut stabili încă în ce anume a intrat mașina.

Șoferul mirosea puternic de alcool, a precizat poliția din Argovia. Testul de alcoolemie a confirmat faptul că acesta se afla într-o stare avansată de ebrietate, a adăugat sursa citată. Permisul de conducere al bărbatului de 30 de ani a fost suspendat, iar șoferul s-a ales cu dosar penal.

