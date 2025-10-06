Șofer român urmărit de poliție peste graniță

Cursa nebună a unui șofer român s-a încheiat violent duminică după-amiază, în orașul elvețian Buchs. Bărbatul, în vârstă de 51 de ani, aflat la volanul unui Peugeot gri cu numere de înmatriculare franceze, a ignorat semnalul de oprire al vameșilor elvețieni la punctul de trecere Kriessern.

Potrivit autorităților, citate de portalul de știri polizeinews.ch, incidentul a avut loc puțin după ora 13:30, când un angajat al Oficiului Federal pentru Vamă și Securitate a Granițelor i-a făcut semn să oprească. Românul a apăsat însă accelerația și a fugit de la fața locului.

Funcționarii vamali au pornit imediat în urmărirea vehiculului. Mașina a părăsit autostrada în dreptul localității Buchs, iar șoferul a continuat să gonească prin oraș, trecând pe Rheinstrasse și Bahnhofstrasse, până în zona pietonală din centrul localității.

Impact violent cu o casă, în Buchs. Poliția caută martori

Cursa românului s-a sfârșit brusc în momentul în care mașina s-a izbit de fațada unei clădiri.

Șoferul român a fost arestat pe loc de forțele de ordine, iar acum Poliția din cantonul Sankt Gallen face apel la persoanele care au observat mașina fugară în orașul Buchs și au informații despre incident să contacteze autoritățile.

Ancheta este în desfășurare, pentru a stabili motivele pentru care bărbatul a refuzat controlul vamal.

Ce prevede legislația din Elveția în cazul sustragerii de la controlul vamal

Legea din Elveția prevede sancțiuni în cazul sustragerii de la controlul vamal, deoarece acesta este considerat un act ilegal și poate fi încadrat ca infracțiune vamală. Evitarea controlului vamal poate atrage amenzi substanțiale și alte sancțiuni, cum ar fi confiscarea bunurilor transportate sau reținerea mijlocului de transport implicat. De asemenea, în cazuri grave, se pot aplica pedepse penale pentru contrabandă sau alte infracțiuni vamale, care includ și eventuale pedepse cu închisoarea.

În plus, cooperarea cu autoritățile vamale este obligatorie, iar nerespectarea acestei obligații complică situația juridică a persoanei în cauză.

