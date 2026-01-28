1 km/h peste limită l-a costat aproape 2.800 de euro

Un kilometru pe oră peste limită. O contestație. Trei ani de proceduri judiciare, în Elveția.

Pe un drum din districtul Delémont, un autoturism este înregistrat de radar circulând cu 64 km/h într-o zonă cu limită de 60 km/h.

După aplicarea marjei de eroare, depășirea reținută este de doar 1 km/h, iar amenda este aplicată: 40 de franci elvețieni, echivalentul a aproximativ 43 de euro, potrivit publicației Quotidien Jurassien.

Proprietarul mașinii refuză însă să plătească. Spune că nu se afla la volan în momentul în care radarul a fost declanșat, iar procedura se blochează rapid, deoarece bărbatul nu indică identitatea șoferului real.

Dosarul ajunge astfel în fața unui judecător penal.

Trei ani de proces

Pe baza fotografiei realizate de radar, judecătorul consideră că îl recunoaște pe proprietarul vehiculului, iar decizia este fermă: amenda trebuie plătită.

Cazul ar fi putut fi închis în acest punct. Însă procedura ia o turnură mult mai amplă. Șoferul sesizează Tribunalul Federal, iar procesul se întinde pe aproape trei ani.

La finalul analizei, judecătorii îi dau parțial dreptate: acesta nu se afla la volan în momentul comiterii faptei. În consecință, cazul nu mai intră în sfera penală, ci în cea administrativă.

Victoria se dovedește însă una relativă. În Elveția, în situația în care șoferul nu este identificat, responsabilitatea revine proprietarului vehiculului. Rezultatul final: amenda inițială de aproximativ 43 de euro rămâne valabilă, la care se adaugă cheltuieli judiciare considerabile.

Suma totală ajunge astfel la 2.600 de franci elvețieni, adică aproape 2.800 de euro.

Care sunt limitele de viteză în România

În România, limitele de viteză depind de tipul drumului, de categoria vehiculului și de faptul că te afli în localitate sau în afara ei. Regulile sunt stabilite de Codul Rutier și de documentele UNTRR (Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România).

În localități:

  • Limita generală pentru autoturisme și motociclete (categoriile A, B) este 50 km/h.
  • Pe anumite sectoare din interiorul localității, administratorul drumului poate stabili până la 80 km/h (cu avizul Poliției Rutiere), dar și limite mai mici (minim 30 km/h pentru autovehicule, 10 km/h pentru tramvaie).

În afara localităților:

Pentru autoturisme și motociclete (A, B):

  • Autostrăzi130 km/h.
  • Drumuri expres120 km/h.
  • Drumuri naționale europene (E)100 km/h.
  • Alte drumuri naționale, județene, comunale90 km/h.

Pentru camioane și autobuze (C, D, D1):

  • Autostrăzi: 110 km/h.
  • Drumuri expres / DN‑E: 90 km/h.
  • Alte drumuri: 80 km/h.

Pentru șoferii cu permis de conducere de până la 1 an sau pentru anumite categorii de vehicule (A1, B1, C1), limitele pot fi mai mici (de exemplu 70–80 km/h în afara localității).

În intersecții nedirijate, curbe periculoase sau în condiții de vreme rea, viteza trebuie redusă chiar și sub limita legală, iar uneori este impusă limita de 30 km/h.

Cu câți km/h pot depăși șoferii limita de viteză fără să fie amendați

În prezent, monitorizarea vitezei automobilelor pe drumurile publice este realizată cu ajutorul anumitor tehnologii, cum ar fi radarele fixe și cele mobile, care sunt calibrate pentru a detecta orice depășire a limitei legale admisă. Poliția Rutieră utilizează sute de astfel de radare pentru a măsura viteza cu care se deplasează autovehiculele pe diverse drumuri de pe teritoriul țării.

Este important de știut că aceste dispozitive sunt capabile să măsoare viteza unui autovehicul chiar și de la o distanță de 1.200 de metri.

În același timp, există și camere video, amplasate în anumite puncte strategice, care îi identifică pe șoferii care depășesc limita de viteză, pe cei care nu respectă semnificaţia culorii roşii a semaforului sau a regulilor privind trecerea la nivel cu calea ferată, conduc pe drumurile publice un automobil neînmatriculat ori au un comportament agresiv în trafic.

Există numeroase situații în care șoferii depășesc cu câțiva kilometri limita de viteză. În general, aceste abateri minore nu sunt sancționate de lege, atâta timp cât nu se încalcă și alte reguli de circulație. În trecut, se putea depăși viteza maximă admisă cu până la 10 km/h.

Acum, însă, această limită a fost redusă la jumătate. Cu alte cuvinte, viteza maximă poate fi depășită cu cel mult 5 km/h. Spre exemplu, pe un drum unde limita de viteză este de 120 km/h, șoferii nu au voie să circule cu mai mult de 125 km/h.

A fost Nicolae Ceaușescu patriot? Răspunsul lui Cristian Tudor Popescu după afirmațiile lui Radu Miruță
