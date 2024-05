Un youtuber și-a făcut praf bolidul McLaren Senna de 1,2 milioane de dolari, printr-o manevră stupidă pe un bulevard din Los Angeles | VIDEO

În videoclipul distribuit pe rețelele sociale, șoferul accelerează pe un bulevard din Los Angeles, apoi derapează și intră în zidul unui dealer Lexus din Woodland Hills.

Barseghian, care în trecut a distrus un Hummer EV la doar câteva minute după ce-l cumpărase, nu a putut fi contactat pentru detalii suplimentare.

„Dezastru. Ceva demn de o explozie a creierului”, a fost comentariul care a însoțit filmarea.

In #LosAngeles, another dude YouTube blogger driving a #McLaren Senna, just look… I have no words… brain explosion 🤯💥💨 pic.twitter.com/tpRtyQ94RB