Generalul rus Serghei Surovikin, fost comandant al forțelor ruse în Ucraina, a fost localizat în Algeria, după ce a dispărut din atenția publică în urma rebeliunii lui eșuate a mercenarilor Wagner conduși de Ecgheni Prigojin, din vara anului 2023. Fostul „bucătar al lui Putin” a murit, în februarie anul trecut, într-un accident de avion.

Canale de Telegram pro-Kremlin au publicat fotografii postate de Ambasada Rusiei în Algeria, pe 9 mai, de Ziua Victoriei, în care apare Serghei Surovikin.

Deși numele său nu este menționat, este identificat ca „șeful grupului de specialiști militari ruși”.

„Generalul Armaghedon a înviat”, au semnalat blogerii pro-război. „Ghiciți pe cine avem noi aici? Chiar dacă a slăbit… Bine ai revenit, Surovikin!”, a scris alt canal

