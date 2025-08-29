În timp ce în București au fost postate aproape 90.000 de poziții de la începutul anului și până acum, iar în Cluj 30.000, în Ialomița, județul cu cele mai puține joburi disponibile, au fost postate 12.600. 13.500 de joburi au fost postate în Mureș, iar în Argeș, Brăila, Neamț și Bihor între 14.000 și 16.000.

În ce domeniu te poți angaja dacă ești dintr-un județ mic?

Domeniile care vin cu cele mai multe opțiuni pentru candidații din aceste județe sunt retail, transport / logistică, industria alimentară, turism și servicii. Pentru aceste domenii, salariile medii nete, la nivel național, potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, sunt următoarele: 4.500 de lei pentru retail, 5.000 de lei pentru transport / logistică, 4.100 de lei pentru industria alimentară, 4.000 de lei pentru turism și 4.200 de lei pentru servicii.

La ce salariu poate ajunge un angajat dintr-un județ mic?

Dacă vorbim însă despre salariile medii nete pentru județele cu cele mai puține joburi, atunci cifrele arată astfel: media netă din Ialomița este de 4.200 de lei lunar, în Mureș de 4.500 de lei, în Argeș 4.800 de lei, în Brăila 4.000 de lei, în Neamț 4.500 de lei și în Bihor 4.600 de lei.