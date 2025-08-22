Videourile și pozele spun totul. Cu voce tremurândă, primarul Ștefan Moscu ne-a declarat că viile de pe sute de hectare sunt distruse. „Oamenii din asta trăesc aici, iar de luni foarte mulți programaseră culesul strugurilor. Aproape totul e făcut praf, ici-colo au mai scăpat niște vițe. Ceva asemănător a mai fost în 2005, dar ulterior au intrat în funcțiune rachetele anti-grindină, care ne-au scutit de așa ceva în urmă cu vreo 6-7 ani”.

Dar rachetele au dispărut din locurile unde erau fixate din cauza unei decizii ultra-contestate a fostului ministru Ionuț Barbu. Izvorâtă din puțul gândirii incompetente, combinată cu interesele marilor cultivatori de porumb și de grâne – cărora le e teamă în mod nejustificat de secetă, hotărârea își arată din plin efectele la un an după ce a fost luată în numele poporului.

„Pe noi nu ne întreabă nimeni nimic. Vine câte un neavenit, dă un ordin și munca de peste an e distrusă într-o clipă. Iar de asigurat nu mai vrea nimeni să se asigure, pentru că polițele cuprind clauze, scrise cu litere mici, care ocolesc despăgubirile”, a tunat :Ștefan Moscu.

Din fericire, case și mașini nu au fost distruse. Câmpurile, da. Interesant, echipa administrativă de la Cîrligele a atras fonduri europene de aproape zece milioane de euro, care au transformat comuna într-una din cele mai modernizate din România. Din acest motiv, primarul Moscu este de câteva mandate între edilii cu cel mai mare procentaj la alegeri, peste 90%. Mai mult, au fost situații în care acesta a candidat singur.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE