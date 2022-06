„Mă bucur să mă întorc la Kiev. Cu președintele Zelenski voi face un bilanț al activității comune necesare pentru reconstrucție și al progreselor înregistrate de Ucraina pe calea sa europeană”, a scris șefa Executivului comunitar.

„Europa, cu tine!” este mesajul în limba ucraineană cu care președinta Comisiei Europene și-a încheiat postarea.

?? Good to be back in Kyiv.



With President @ZelenskyyUa I will take stock of the joint work needed for reconstruction and of the progress made by Ukraine on its European path.



Європа з вами! pic.twitter.com/JqtXvgamkV