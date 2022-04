„Este de neimaginat ce s-a întâmplat aici. Am văzut chipul crud al armatei lui Putin, nesăbuința și inima rece cu care au ocupat acest oraș. Aici, în Bucha, am văzut că umanitatea noastră este spulberată. Toată lumea este în doliu pentru oamenii din Bucha. Ei sunt cei care apără granițele Europei, umanitatea și democrația și suntem alături de ei în această luptă”, a declarat Ursula von der Leyen, prezentă la Bucha.

„The unthinkable has happened here. We have seen the cruel face of Putin’s army, the recklessness and the coldheartedness with which they’ve been occupying this city. Here in #Bucha we saw our humanity being shattered” – Ursula von der Leyen @vonderleyen @RaiNews #Ukraine pic.twitter.com/EyyEKq3Msz