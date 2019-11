De Cristina Sterian,

În 2018, cercetătorii de la staţiunea de cercetare pentru legumicultură din Buzău au găsit la fermierii din judeţ seminţe de usturoi de Râmnicelu, pe care, după ce le-au testat, le-au dat producătorilor.

Anul acesta, la Buzău au fost cultivate cu usturoi românesc 94 de hectare.

Cultivatorii sunt optimiști. Spun că producția este mulțumitoare.

Inginerul agronom Valentin Jecu, fermier din Râmnicelu, a început să cultive usturoi după ce a văzut că în magazine nu există.

A cerut sprijinul Stațiunii de Cercetare Legumicolă din Buzău, de unde a obținut semințe și a ajuns să cultive în 3 ani circa 10 hectare de teren cu usturoi, iar anul viitor are de gând să dubleze suprafața.

Eu am lucrat la o multinațională și la un moment dat am zis să-mi fac propria afacere. Acum vreo 3 ani eram într-un supermarket și am observat că tot usturoiul e adus din Spania și din China și atunci mi-a venit ideea, eu fiind din zona Râmnicelu, o zonă cu tradiție în cultura de usturoi. Am mers la Stațiunea de Cercetare Legumicolă, de unde am obținut sămânță de usturoi românesc și acordul de multiplicare și astfel am început afacerea.

