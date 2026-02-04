Val de moțiuni împotriva guvernului Bolojan: care sunt ministerele vizate

O moțiune critică Guvernul României

Ele se adresează Guvernului, pentru felul în care a gestionat acordul UE-Mercosur, ministrului apărării, după declarațiile privind posibile misiuni în Groenlanda, dar și lui Ilie Bolojan, în calitate de ministru interimar al educației.

Prima moțiune simplă a fost depusă în plen de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, iar prin ea este criticat modul în care Guvernul a reprezentat interesele României în procesul decizional european privind Acordul UE – Mercosur. Moțiunea semnată de 47 de senatori ai Opoziției se intitulează „Acordul UE- Mercosur: cum se angajează România într-un acord strategic major prin mandat clandestin, fără analiză și împotriva propriilor interese”.

„Susținerea acordului UE-Mercosur a driblat dezbaterea parlamentară. Nu am fost chemați să discutăm nici oportunitatea și nici condițiile sau limitele unei asemenea susțineri, ceea ce a permis Guvernului să construiască un mandat informal, transmis prin Ministerul Afacerilor Externe către reprezentantul României în COREPER II. O decizie cu impact major asupra agriculturii și industriei a fost mutată din spațiul deliberării politice în cel al procedurii administrative. Dacă servilismul sau ignoranța au stat la baza acestei acțiuni politice ne-ar fi greu să ne pronunțăm tranșant, însă trebuie să o spunem că ambele sunt la fel de grave, motiv pentru care mandatul premierul ar trebui să se afle deja pe biroul de la Cotroceni”, reiese din textul moțiunii, potrivit Digi24.

Ministrul Radu Miruță, acuzat că a acționat cu neglijență politică

A doua moțiune simplă, semnată de 41 de senatori, depusă, în plen, de liderul grupului „PACE – Întâi România”, Dorin Petrea, este intitulată „Ministrul progresist Radu Miruță compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declarații iresponsabile și lipsă de analiză strategică”.

„Ministrul apărării, domnul Radu Miruță, a emis declarații publice privind posibile misiuni în Groenlanda, o zonă fără legătură directă cu obligațiile de apărare colectivă ale României, fără a furniza un cadru strategic, legal și de interoperabilitate cu NATO și UE, așa cum cer standardele diplomatice. Declarațiile publice ale ministrului Radu Miruță sugerează posibilitatea ca România să ia în considerare participarea la detașări de trupe în Groenlanda, iar decizia ar urma a fi luată în CSAT și ulterior supusă votului Parlamentului. În lipsa oricărei clarificări privind cadrul juridic al unei asemenea eventuale misiuni, natura angajamentului României, existența unui mandat NATO sau ONU, precum și impactul asupra capacităților operative ale Armatei Române, Senatul apreciază că ministrul apărării a acționat cu o neglijență politică incompatibilă cu funcția deținută”, se arată în textul moțiunii. 

O moțiune îl vizează pe Ilie Bolojan, în calitate de ministru interimar al educației 

A treia moțiune simplă a fost depusă de Ninel Peia, senatorul „PACE – Întâi România”, împotriva ministrului interimar al educației, premierul Ilie Bolojan, și este semnată tot de 41 de senatori. Moțiunea este intitulată „Educația între avarie și abandon. Cum sunt transformați studenții în colateral bugetar”.

„În ultimii ani, România a reușit o performanță rară, a vorbit constant despre viitor, în timp ce a tăiat metodic exact din generația care ar trebui să-l construiască. Elevii și studenții sunt invocați în discursuri, dar eliminați din bugete. Lăudați în campanii, dar abandonați în politici publice. Sub conducerea ministrului interimar al educației, domnul Ilie Bolojan, educația a intrat într-o zonă periculoasă de austeritate fără protecție, reformă fără sprijin, responsabilitate fără asumare”, reiese din textul moțiunii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Prețurile au înghețat în imobiliare la începutul lui 2026. Apartamentele din Cluj rămân cele mai scumpe, Iași este cel mai ieftin oraș mare
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
„Am simţit mirosul de apă de gură”. Dezvăluirile unei femei abuzate de Cristian Andrei sunt tulburătoare! „Psihologul” a chemat-o la cabinet după program! „Mi s-a spus să merg la ora 20:00, atunci când își încheia activitatea terapeutică”. Ce a urmat e revoltător
Unica.ro
„Am simţit mirosul de apă de gură”. Dezvăluirile unei femei abuzate de Cristian Andrei sunt tulburătoare! „Psihologul” a chemat-o la cabinet după program! „Mi s-a spus să merg la ora 20:00, atunci când își încheia activitatea terapeutică”. Ce a urmat e revoltător
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
gsp
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
GSP.RO
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Libertateapentrufemei.ro
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Avantaje.ro
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Realitatea Plus, amenzi pe bandă rulantă de la CNA: cât trebuie să plătească pentru dezinformările în cazul documentarului Recorder
Știri România 14:11
Realitatea Plus, amenzi pe bandă rulantă de la CNA: cât trebuie să plătească pentru dezinformările în cazul documentarului Recorder
Ținuți în condiții mizere, păziți nonstop și trimiși la muncă până la epuizare. Coșmarul românilor exploatați de alți români, în Spania | VIDEO
Știri România 13:33
Ținuți în condiții mizere, păziți nonstop și trimiși la muncă până la epuizare. Coșmarul românilor exploatați de alți români, în Spania | VIDEO
Parteneri
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Adevarul.ro
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
„Pierderi de 10 milioane de euro anual”. Dezvăluiri de culise despre investițiile lui Dan Șucu la Rapid. Exclusiv
Fanatik.ro
„Pierderi de 10 milioane de euro anual”. Dezvăluiri de culise despre investițiile lui Dan Șucu la Rapid. Exclusiv
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Parteneri
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
Elle.ro
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
Val de reacții negative în mediul online după podcastul lui Bursucu’, în care a avut-o invitată pe Iuliana Beregoi. Ce a putut să o întrebe prezentatorul pe tânăra artistă
Unica.ro
Val de reacții negative în mediul online după podcastul lui Bursucu’, în care a avut-o invitată pe Iuliana Beregoi. Ce a putut să o întrebe prezentatorul pe tânăra artistă
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

Andreea Bălan a aflat de la prima întâlnire că Victor Cornea are un copil. Care a fost reacția artistei: „Pentru mine a fost decisiv”
Stiri Mondene 14:26
Andreea Bălan a aflat de la prima întâlnire că Victor Cornea are un copil. Care a fost reacția artistei: „Pentru mine a fost decisiv”
Acuzații de furt la PRO TV: „Are probleme”. Ce a spus Ian la „Desafio: Aventura” după ce Delia Salchievici a fost eliminată
Stiri Mondene 14:05
Acuzații de furt la PRO TV: „Are probleme”. Ce a spus Ian la „Desafio: Aventura” după ce Delia Salchievici a fost eliminată
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Fiara care terorizează zi și noapte sătenii din Vadu. Oamenii și-au ridicat garduri electrice sau din beton
ObservatorNews.ro
Fiara care terorizează zi și noapte sătenii din Vadu. Oamenii și-au ridicat garduri electrice sau din beton
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
Parteneri
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
GSP.ro
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
GSP.ro
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
Parteneri
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Mediafax.ro
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
EXCLUSIV | Mitică Dragomir, prima reacție după ce a aflat ce se întâmplă cu Mircea Lucescu: „Doamne ferește!”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Mitică Dragomir, prima reacție după ce a aflat ce se întâmplă cu Mircea Lucescu: „Doamne ferește!”
Doamne, dramatic ce se intampla cu Fulgy al Clejanilor... Ultima ora
Redactia.ro
Doamne, dramatic ce se intampla cu Fulgy al Clejanilor... Ultima ora
Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața după ce o barcă cu motor s-a lovit de o navă a Pazei de Coastă, în Grecia
KanalD.ro
Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața după ce o barcă cu motor s-a lovit de o navă a Pazei de Coastă, în Grecia

Politic

Val de moțiuni împotriva guvernului Bolojan: care sunt ministerele vizate
Politică 14:12
Val de moțiuni împotriva guvernului Bolojan: care sunt ministerele vizate
Neclarități în CV-ul lui Hubert Thuma: a terminat cursuri postuniversitare înainte să fie vreo zi student. A fost angajat doar pe funcția de director
Politică 08:51
Neclarități în CV-ul lui Hubert Thuma: a terminat cursuri postuniversitare înainte să fie vreo zi student. A fost angajat doar pe funcția de director
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Fostul ministru de Interne a jucat fotbal! Marcator într-un meci de campionat: “Ce surpriză mi-ați făcut!”
Fanatik.ro
Fostul ministru de Interne a jucat fotbal! Marcator într-un meci de campionat: “Ce surpriză mi-ați făcut!”
Momentul în care o groapă adâncă de 15 metri înghite o benzinărie (Video)
Spotmedia.ro
Momentul în care o groapă adâncă de 15 metri înghite o benzinărie (Video)