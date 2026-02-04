Val de moțiuni împotriva guvernului Bolojan: care sunt ministerele vizate

O moțiune critică Guvernul României

Ele se adresează Guvernului, pentru felul în care a gestionat acordul UE-Mercosur, ministrului apărării, după declarațiile privind posibile misiuni în Groenlanda, dar și lui Ilie Bolojan, în calitate de ministru interimar al educației.



Prima moțiune simplă a fost depusă în plen de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, iar prin ea este criticat modul în care Guvernul a reprezentat interesele României în procesul decizional european privind Acordul UE – Mercosur. Moțiunea semnată de 47 de senatori ai Opoziției se intitulează „Acordul UE- Mercosur: cum se angajează România într-un acord strategic major prin mandat clandestin, fără analiză și împotriva propriilor interese”.

„Susținerea acordului UE-Mercosur a driblat dezbaterea parlamentară. Nu am fost chemați să discutăm nici oportunitatea și nici condițiile sau limitele unei asemenea susțineri, ceea ce a permis Guvernului să construiască un mandat informal, transmis prin Ministerul Afacerilor Externe către reprezentantul României în COREPER II. O decizie cu impact major asupra agriculturii și industriei a fost mutată din spațiul deliberării politice în cel al procedurii administrative. Dacă servilismul sau ignoranța au stat la baza acestei acțiuni politice ne-ar fi greu să ne pronunțăm tranșant, însă trebuie să o spunem că ambele sunt la fel de grave, motiv pentru care mandatul premierul ar trebui să se afle deja pe biroul de la Cotroceni”, reiese din textul moțiunii, potrivit Digi24.

Ministrul Radu Miruță, acuzat că a acționat cu neglijență politică

A doua moțiune simplă, semnată de 41 de senatori, depusă, în plen, de liderul grupului „PACE – Întâi România”, Dorin Petrea, este intitulată „Ministrul progresist Radu Miruță compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declarații iresponsabile și lipsă de analiză strategică”.

„Ministrul apărării, domnul Radu Miruță, a emis declarații publice privind posibile misiuni în Groenlanda, o zonă fără legătură directă cu obligațiile de apărare colectivă ale României, fără a furniza un cadru strategic, legal și de interoperabilitate cu NATO și UE, așa cum cer standardele diplomatice. Declarațiile publice ale ministrului Radu Miruță sugerează posibilitatea ca România să ia în considerare participarea la detașări de trupe în Groenlanda, iar decizia ar urma a fi luată în CSAT și ulterior supusă votului Parlamentului. În lipsa oricărei clarificări privind cadrul juridic al unei asemenea eventuale misiuni, natura angajamentului României, existența unui mandat NATO sau ONU, precum și impactul asupra capacităților operative ale Armatei Române, Senatul apreciază că ministrul apărării a acționat cu o neglijență politică incompatibilă cu funcția deținută”, se arată în textul moțiunii.

O moțiune îl vizează pe Ilie Bolojan, în calitate de ministru interimar al educației

A treia moțiune simplă a fost depusă de Ninel Peia, senatorul „PACE – Întâi România”, împotriva ministrului interimar al educației, premierul Ilie Bolojan, și este semnată tot de 41 de senatori. Moțiunea este intitulată „Educația între avarie și abandon. Cum sunt transformați studenții în colateral bugetar”.

„În ultimii ani, România a reușit o performanță rară, a vorbit constant despre viitor, în timp ce a tăiat metodic exact din generația care ar trebui să-l construiască. Elevii și studenții sunt invocați în discursuri, dar eliminați din bugete. Lăudați în campanii, dar abandonați în politici publice. Sub conducerea ministrului interimar al educației, domnul Ilie Bolojan, educația a intrat într-o zonă periculoasă de austeritate fără protecție, reformă fără sprijin, responsabilitate fără asumare”, reiese din textul moțiunii.

