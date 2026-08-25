Cum va fi vremea în săptămâna 24 – 30 august 2026

Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al acestei săptămâni în regiunile vestice. În schimb, regiunile estice și sud-estice vor înregistra temperaturi ușor mai coborâte, iar în restul țării, regimul termic se va încadra în mediile climatologice obișnuite. Meteorologii au anunțat maxime de până la 35 de grade și nopți tropicale în București.

Ploile vor fi excedentare la munte, în centru și local în est, însă în extremitatea de vest și nord-vest se va resimți un deficit de precipitații.

Cum va fi vremea în săptămâna 31 august – 6 septembrie 2026

Vremea rămâne caldă și la începutul lunii septembrie. Temperaturile medii vor rămâne peste limitele normale în aceste zone, pe când în celelalte regiuni, regimul termic va fi apropiat de cel specific perioadei.

Precipitațiile vor prezenta un ușor exces local în centru și est, iar în restul teritoriului se vor situa aproape de normele multianuale.

Cum va fi vremea în săptămâna 7 – 13 septembrie 2026

Vremea se menține mai caldă decât de obicei și în cea de-a treia săptămână a intervalului. Prognoza meteo actualizată pentru luna septembrie anunță valorile termice medii mai ridicate în regiunile vestice și sud-vestice, în timp ce restul teritoriului va experimenta un regim termic în jurul mediilor specifice.

Prognoza meteo ANM pentru intervalul 24 august – 20 septembrie. Imagine generată cu AI

Din punct de vedere pluviometric, cantitățile de apă vor fi apropiate de normele perioadei în majoritatea regiunilor țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 14 – 20 septembrie 2026

Valorile din termometre vor fi mai mari față de normalul perioadei chiar în săptămâna 14 – 20 septembrie 2026, în vest, sud-vest, dar și local în nordul și centrul teritoriului.

În tot acest timp, regiunile estice și sudice vor înregistra temperaturi normale. Perioada se va remarca printr-un regim pluviometric deficitar în vest și local în nord, centru și sud, restul țării menținându-se în limite normale.

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