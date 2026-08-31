Putin și Xi Jinping, „bucuroși” să se vadă

Reuniunea are loc într-un context internațional extrem de tensionat, marcat de continuarea invaziei ruse din Ucraina și de conflictul declanșat de câteva luni între Statele Unite și Iran. Printre liderii prezenți la summit se numără președintele iranian Masoud Pezeshkian, președintele turc Recep Tayyip Erdogan, premierul indian Narendra Modi și premierul pakistanez Shehbaz Sharif.

În cadrul întrevederii de la Bișkek, Xi Jinping i-a transmis lui Vladimir Putin că este „bucuros” să îl revadă, subliniind că legăturile ruso-chineze au devenit „tot mai solide”, iar perspectivele parteneriatului lor sunt „din ce în ce mai luminoase”. Liderul de la Beijing a spus: „Gradul de incertitudine și neprevăzut din ordinea internațională a crescut evident în ultima perioadă.”

La rândul său, președintele rus a vorbit despre cooperarea dintre cele două țări, care „se dezvoltă cu succes pe toate fronturile”. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat pentru presa rusă că subiectul războiului din Ucraina a fost abordat doar în trecere de cei doi lideri.

Vladimir Putin va discuta și cu președintele iranian

Pe durata summitului, Vladimir Putin are programate discuții separate și cu președintele iranian Masoud Pezeshkian. Relațiile economice și militare dintre Rusia și Iran s-au adâncit considerabil în ultimii ani, în ciuda sancțiunilor dure impuse de comunitatea internațională. Întâlnirea dintre Putin și Pezeshkian vine la doar câteva zile după o vizită rară efectuată la Moscova de directorul CIA, John Ratcliffe, care ar fi discutat cu oficialii ruși despre situația din Ucraina și Iran.

Președintele iranian a transmis la Bișkek că escaladarea militară nu este în interesul Teheranului. În cadrul unei discuții cu premierul indian Narendra Modi, Pezeshkian a declarat că Iranul continuă să caute o cale de înțelegere, fiind de părere că o continuare a războiului nu aduce beneficii nici țării sale și nici regiunii.

Aflate sub presiunea sancțiunilor și a tarifelor comerciale impuse de Washington, statele din blocul SCO încearcă să își consolideze schimburile interne. Deși organizația susține că reprezintă aproximativ 40% din populația lumii și un sfert din PIB-ul global, experții în relații internaționale avertizează că grupul rămâne extrem de divers și fragmentat de interese divergente.

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