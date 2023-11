Rona Hartner a murit la vârsta de 50 de ani, după ce în vara acestui an a fost diagnosticată cu cancer la plămâni și metastaze pe creier. Oamenii și-o amintesc ca fiind o persoană mereu plină de viață, cu zâmbetul pe buze și plină de energie pozitivă. Puțini știu că artista a avut o copilărie plină de lipsuri.

„Noi am avut o sărăcie cruntă, dar părinții au ambalat acea sărăcie într-un showtime”, i-a mărturisit îndrăgita actrița lui Mihai Ghiță, adăugând că, deși dormeau toți cei trei copii într-un singur pat, a avut o copilărie fericită, potrivit avantaje.ro.

Rona Hartner a trăit prima mare dezamăgire la școala generală și își aducea aminte perfect de cele întâmplate. „La 5 ani cântăm gosspel, am început la 10 ani să scriu legende, după care am început să îmi pun întrebări dacă nu cumva vreau să fiu președintele României în locul lui Ceasușescu. La 11 ani a fost prima piesă de teatru la școală și am vrut neapărat să joc eu prințesa respectivă… Nu păream prințesă, dar eu, în sufletul meu, întotdeauna am fost prințesă, regină… Am suferit, m-am retras până la urmă”, a povestit artista atunci când a fost invitată la emisiunea online prezentată de Mihai Ghiță.

S-a mutat în Franța, după ce a jucat în filmul „Gadjo dilo”

Pelicula „Gadjo dilo” i-a schimbat viața Ronei. Ea a interpretat rolul Sabinei, deși nu cunoștea deloc limba franceză. După ce s-au terminat filmările, artista a decis să se mute în Franța.

„A fost o dezrădăcinare, dar trebuia să fie locul meu de exil în care mă regăsesc, în care Dumnezeu mă descoperă cine sunt și mă maturizează. M-a scos dintr-un context foarte negativ din România. Toate astea, datul în cărți, văzutul în cafea mă deviau și nu îmi ascultăm instinctul… De la 13 ani am învățat horoscop, chiromanție, numerologie, toate prostiile astea. Vreau să spun că sunt atât de false! 16 ani eu m-am ghidat după aceste false științe”, a mai povesgtit Rona Hartner, anul trecut, în cadrul emisiunii „În Oglindă”.

Rona Hartner a divorțat de două ori

În anul 2007 l-a cunoscut pe Rocco Sedano, bărbatul lângă care avea să devină mamă. Rona Hartner a născut în urmă cu 15 ani o fetiță pe care a numit-o Rita. Din nefericire, mariajul artistei cu tatăl fiicei sale nu a durat prea mult, însă au păstrat legătura de dragul copilului. În anul 2009, Rona Hartner a divorțat de Rocco Sedano.

La un moment dat, artista mărturisea că a decis să pună capăt căsniciei cu dansatorul argentinian, pentru că era prea gelos și acesta ar fi refuzat să se căsătorească religios cu ea.

După o perioadă în care a fost singură și s-a concentrat asupra carierei sale, Rona Hartner l-a întâlnit pe Herve Camilleri, bărbatul cu care avea să se căsătorească în anul 2019. Doi ani mai târziu, artista anunța că divorțează de DJ-ul francez și spunea că a fost „căsătorită cu întunericul”.

„M-a îndepărtat de toată lumea, inclusiv de fata mea. Proiectul lui, el, tot ceea ce era, devenise prioritar. Eu am trecut pe planul doi și chiar mult mai departe”, dezvăluia Rona Hartner, la un an de la divorț.

„Persoana respectivă, cu care am fost căsătorită, avea un spirit zizanie în care se certa din absolut nimic. Începeau toate certurile vineri, când trebuia să am weekendul pentru fata mea. De vineri până duminică era coșmar. Pe mine religia m-a ajutat să văd. Eu sunt o persoană luminată și am avut impresia că m-am căsătorit cu întunericul”, a adăugat vedeta.

Cine a fost Rona Hartner

Rona Hartner a fost o actriță și cântăreață din România, născută pe 9 martie 1973 în București. Ea a locuit până în ultima clipă de viață în Franța.

A absolvit Academia de Teatru și Film din București. În anul 1996, a jucat rolul principal în filmul Gadjo dilo – Străinul nebun. Interpretarea i-a adus Premiul special pentru interpretare la Festivalul Internațional de Film de la Locarno.

În România, artista a fost în centrul un scandal în anul 1999, când a fost acuzată de Corneliu Vadim Tudor că are o relație cu președintele Emil Constantinescu. În 2020, actrița a recunoscut că scandalul a fost o înscenare a lui Vadim Tudor.

