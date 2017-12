VIDEO | Incendiu într-un centru comercial din Filipine, soldat cu 37 de morți

Cel puțin 37 de persoane au murit într-un incendiu care a izbucnit într-un centru comercial din orașul Davo, aflat în sudul Filipinelor, notează AFP. Doar un trup neînsuflețit a fost recuperat, însă șansele ca celelalte persoane aflate în clădire săi fi supraviețuit sunt egale cu „zero”, după cum a anunțat un oficial local.

Incendiul a cuprins imobilul cu patru etaje, iar mai mulți oameni au rămas blocați în interior. Cei mai mulți lucrau la un call center, aflat la ultimul etaj.

„Focul a afectat etajul al treilea, care adăpostea produse precum textile, mobilier din lemn şi bunuri din plastic, astfel încât flăcările s-au răspândit rapid, iar stingerea incendiului a necesitat mult timp”, a afirmat un polițist local. Anchetatorii cred că mai multe victime au murit în call center, care era deschis 24 de ore din 24.

37 killed in a shopping mall fire on Saturday in the Philippine city of Davao, said local authorities https://t.co/FrLb7VgAd1 pic.twitter.com/h3NEivUbeB

— CGTN (@CGTNOfficial) December 24, 2017