Ioan Istrate este antreprenorul cu datele de pe Facebook furate de Cambridge Analytica. Tânărul nu este îngrijorat, pentru că el cunoștea modelul de business pe care îl are Facebook și și-a asumat acest risc când s-a înscris pe rețeaua de socializare. În plus, nu a pus prea multe informații despre el pe rețeaua de socializare.

Ioan Istrate este unul dintre puținii tineri care, după ce au studiat peste hotare, s-au întors în România. A terminat un MBA la Universitatea Los Angeles din California, a lucrat la proiecte inovatoare în domeniul tehnologiei și cercetării și s-a hotărât să revină acasă. Fiindcă și acasă poate fi țara tuturor posibilităților.

Pentru că este conectat la domeniul IT, unul dintre proiectele sale de antreprenoriat fiind în domeniul securității cibernetice, Ioan Istrate nu s-a speriat când a primit notificarea de la Facebook: „Potrivit investigației noastre, nu te-ai logat personal în aplicația «This is my digital life», prin Facebook, înainte ca noi s-o fi șters în 2015. Însă un prieten de-al tău s-a logat în aplicație. Prin urmare, mai multe informații au fost preluate de aplicația «This is my digital life»: profilul tău public, like-urile la pagină, orașul natal și ziua de naștere”.

Departe de a se speria, tânărul a făcut o glumă, tot pe Facebook: ”Deci un prieten de pe Facebook a folosit o aplicație dubioasă și Cambridge Analytica a aflat că orașul meu natal este Pitești, România, plus toate paginile care aveau legătură cu Star Trek cărora le-am dat like. Totul e în regulă, fără resentimente”.

Dacă ar fi putut vota în SUA, probabil că atitudinea sa ar fi fost diferită, dar altfel… „Nu mă îngrijorează pentru că, știind modelul de business al Facebook-ului sau al altor rețele sociale, practic din asta fac bani, vând bani pentru marketeri și pentru a promova diverse produse ulterior, și nu mă îngrijorează cam cu nimic, mai ales că nu am participat la alegerile din SUA, unde e dezbaterea asta că Cambridge Analytica l-a ajutat pe Trump să câștige”, a spus Ioan Istrate, pentru Libertatea.

Cea mai bună protecție pe care o are este propriul discernământ. „Mă gândesc că orice scriu sau postez poate fi văzut de oricine, oricând. Orice postare a mea încerc să o țin în limitele astea. Dacă s-ar uita mama sau oricine, bunică-mea la acea postare și nu s-ar oripila, înseamnă că e destul de safe. Adică nu am un mecanism de protecție, încerc să mă informez foarte mult și să nu folosesc Facebook sau alte rețele pentru a-mi lua anumite știri sau articole și așa mai departe”, mai spune antreprenorul, care recunoaște că n-a citit Termenii și Condițiile la aplicațiile instalate, inclusiv Facebook.

„Eu cred că beneficiile unei rețele sociale sunt mai mari decât aceste probleme punctuale”, a adăugat Ioan Istrate.

Antreprenorul a lucrat și la Xprize, un fel de incubator al celor mai inovative proiecte. „Am lucrat într-o serie de medii inovative, pornind de la Xprize, un mediu de joacă pentru Elon Musk sau Richard Branson, sau alții care dezvoltă idei moonshots, pe care piața liberă încă nu le creează sau nu suntem încă acolo. Am dezvoltat cu colegii mei un concept de robotică, un proiect numit Avatar Xprize, este și lansat pe internet, m-am jucat și în mediul de tehnologie. Apoi, am lucrat cu o organizație de neurochirurgie și cercetare pe neurochirurgie și științele conexe, unde am ajutat la lansarea mai multor start-up-uri”, povestește tânărul.

Ioan Istrate crede că acum România e un mediu propice să dezvolți proiecte pe inteligență artificială sau robotică, securitate cibernetică, având în vedere că există un mediu IT propice. Unde mai pui că Ioan Istrate crede cu pasiune că tehnologia poate face lumea mai bună.

