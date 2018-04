Directorul executiv al Facebook, Mark Zuckerberg, a depus, marți, mărturie în fața Congresului după ce datele a aproximativ 87 de milioane de utilizatori ar fi fost folosite de Cambridge Analytica. Acestea au fost adunate cu ajutorul unei aplicații dezvoltate de Alexandr Kogan. Acest lucru ridică întrebarea ce este ”This Is Your Digital Life”, aplicația Facebook prin care a furat Cambridge Analytica datele utilizatorilor.

Luni, Facebook a început să lanseze un instrument “vezi cum ești afectat” pentru utilizatori. Toți cei 2,2 miliarde de utilizatori ar trebui să primească în cele din urmă un anunț intitulat “Protejarea informațiilor dvs.”, cu un link care să le arate ce aplicații utilizează și ce informații au distribuit cu aceste aplicații. Dacă doresc, pot închide aplicațiile în mod individual sau pot dezactiva total accesul terților la aplicațiile lor.

Notificările vor permite, de asemenea, utilizatorilor să afle dacă se află printre zecile de milioane de utilizatori ale căror date au fost accesate de către Cambridge Analytica.

În cadrul acestei notificări, Facebook a transmis utilizatorilor ”Am blocat aplicația This Is Your Digital Life în care unul dintre prietenii dvs s-au logat folosind Facebook. Am făcut acest lucru deoarece aplicația ar fi folosit în mod greșit unele informații de pe Facebook împărtățindu-le cu o companie numită Cambridge Analytica. În cele mai multe cazuri, informațiile s-au limitat la profiluri publice, pagini asemănătoare, ziua de naștere și orașul curent”.

Aplicația Facebook, “This Is Your Digital Life”, a fost un test de personalitate creat în 2014 de către un cercetător academic numit Aleksandr Kogan, care a plătit aproximativ 270.000 de persoane să îl facă. În conformitate cu anunțurile trimise utilizatorilor, “This Is Your Digital Life” a fost eliminată din platforma Facebook în 2015.

Aplicația a adunat nu numai datele persoanelor care au folosit-o, ci – datorită restricțiilor libere ale Facebook – și datele prietenilor lor, inclusiv detalii pe care aceștia nu intenționau să le facă publice.

Colectarea datelor a fost permisă de Facebook în acel moment. Cu toate acestea, Facebook a declarat că Kogan a încălcat condițiile oferind informațiile către Cambridge Analytica.

Facebook i-a interzis pe Kogan și Cambridge Analytica de la platforma sa luna trecută, înainte de publicarea unei anchete a New York Times despre felul în care au fost folosite datele private ale utilizatorilor rețelei de socializare.

Peste 112.000 de cetățeni români au fost victimele scurgerii de date de la Facebook către Cambridge Analytica, după ce 78 de prieteni comuni ai acestora au instalat aplicația This Is Your Digital Life. Conturile acestora se află printre cele 87 de milioane, ale căror informații au ajuns pe serverele Cambridge Analytica