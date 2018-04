Românii au început astăzi să primească mesaje personalizate de la Facebook, în care erau anunțați că ei sau niște prieteni din listă au accesat o anumită aplicație și asta a făcut ca date din profilul lor online să ajungă la Cambridge Analytica. Iată cum arată mesajul pe care Facebook îl trimite celor cu date furate de Cambridge Analytica.

„Potrivit investigației noastre, nu te-ai logat personal în aplicația „This is my digital life”, prin Facebook, înainte ca noi s-o fi șters în 2015. Însă un prieten de-al tău s-a logat în aplicație. Prin urmare, mai multe informații au fost preluate de aplicația „This is my digital life”: profilul tău public, like-urile la pagină, orașul natal și ziua de naștere. Un număr mic de utilizatori care s-a logat în aplicația „This is my digital life” și-au mai făcut publice News feed-ul, postările și mesajele și e posibil ca acestea să includă și mesaje de-ale tale. Este posibil să fi dezvăluit și orașul tău natal”, este mesajul pe care un utilizator din România l-a primit de la Facebook astăzi.

Cei care nu au primit încă un mesaj, există un link unde pot verifica dacă datele le-au fost compromise.

Tot astăzi, fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a fost audiat în Congresul american. Fondatorul Facebook și-a asumat întreaga răspundere în scandalul Cambridge Analytica.