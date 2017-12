Cu sufletele înghețate în frigul aproape năprasnic de pe străzile Timișoarei, care le sunt „acasă”, oamenii fără case reușesc să spună o rugăciune înainte să mănânce una dintre cele mai bogate mese din viața lor, cina de Sfântul Nicolae, pregătită cu dăruire de câțiva voluntari din oraș. Salata de boeuf, salata de vinete, șnițelele, chiftelele, brânza, ardeii umpluți cu brânză și alte bucate niciodată n-au avut gust mai bun decât în seara de 6 decembrie, cel puțin pentru 90 de oameni ai străzii din Timișoara.

Adăpostul de noapte de pe strada Brâncoveanu din Timișoara poate găzdui doar 90 de oameni pe noapte. Oameni care au adunat frigul în oase petrecându-și zilele pe străzi, încărcați de necazuri și nevoi, prea înfrigurați să mai vorbească și să-și povestească chinurile prin care trec.

Voluntarii de la Asociația Look Inside au făcut un apel la timișoreni să le dea o mână de ajutor pentru a-i face pe oamenii străzii de la adăpost să simtă, măcar pentru o seară, cum este să iei masa în familie.

Voluntarii au pus mână de la mână și au adunat bucate pe care oamenii aceștia le mai văd doar în vitrinele supermarketurilor: șnițele, salată de boeuf, salată de vinete, cașcaval, brânză, chiftele, șuncă, salam, roșii, castraveți, ardei, fructe, dulciuri și suc.

„Alimentele s-au strâns într-un timp destul de scurt. Ne așteptam să fie 90 de oameni ai străzii, dar pentru noi surpriza este mare că s-au adunat atâția voluntari. Este a doua acțiune în cadrul proiectului ”Te provoc să fii bun”. Am sensibilizat foarte mulți oameni și mă bucur. Cu siguranță ne vom întoarce la oamenii străzii, poate nu de sărbători, o dată la trei luni, vom discuta și vom lua o decizie în acest sens”, ne-a povestit Dana Gherasim, voluntar în cadrul Asociației Look Inside.

Cei 90 de oameni ai străzii au uitat pentru o clipă cum și-au pierdut agoniseala de-o viață și s-au simțit între prieteni. Voluntarii au mers și au pregătit fiecare farfurie, după care le-au așezat pe mese.

Sărmanii care își petrec zilele pe străzile Timișoarei și-au ascuns fețele când au văzut aparatele de fotografiat, dar au găsit căldură în suflete să spună Tatăl Nostru înainte de a se înfrupta din cina pregătită de voluntari.

După ce au mâncat pe nerăsuflate, au mai avut parte de o surpriză: voluntarii le-au dăruit câte o plasă cu produse de igienă și una cu fructe.

Reprezentanții asociației timișorene s-au declarat extrem de mulțumiți că au reușit să strângă într-un timp scurt un număr atât de mare de voluntari care să le poată oferi acestor năpăstuiți ai sorții o oază de speranță și de mângâiere.

„Mulțumim, oameni frumoși, că v-ați alăturat nouă și că v-ați mobilizat în număr atât de mare! Am reusit ceea ce ne-am propus … am hrănit în această seară aproximativ 90 de oameni ai străzii și, mai mult decât atât, am empatizat cu ei. Împreună putem reuși să facem lumea cu un strop mai bună”, este mesajul postat pe Facebook de asociație.

