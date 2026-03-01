„Încălcarea tuturor normelor morale și ale dreptului internațional”

„Vă rog să primiți condoleanțele mele profunde în legătură cu uciderea Liderului Suprem al Republicii Islamice Iran, Seyed Ali Khamenei, și a membrilor familiei sale, comisă printr-o încălcare cinică a tuturor normelor morale și ale dreptului internațional”, a transmis Putin în mesajul oficial.

Liderul de la Kremlin a mai spus că, în Rusia, Khamenei „va fi amintit ca un om de stat remarcabil”, care a avut „o contribuție personală majoră la dezvoltarea relațiilor prietenești ruso-iraniene și la ridicarea lor la nivelul unui parteneriat strategic cuprinzător”.

Sprijin pentru Iran și familia liderului suprem

În același mesaj, Putin i-a cerut lui Pezeshkian să transmită „cele mai sincere compasiuni și sprijin” familiei lui Khamenei, guvernului iranian și „întregului popor iranian”.

Reacția Moscovei vine în plină escaladare militară în Orientul Mijlociu, după atacurile masive lansate de SUA și Israel asupra Iranului pe 28 februarie, urmate de represalii iraniene asupra bazelor americane din regiune.

Televiziunea de stat iraniană a anunțat moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care a condus țara timp de 36 de ani. Fiica, ginerele și nepoata sa au murit.

