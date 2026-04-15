Apărare antiaeriană extinsă în jurul reședinței lui Vladimir Putin

Conform informațiilor publicate de Radio Svoboda, în jurul proprietății au fost construite noi instalații de apărare antiaeriană, ridicând nivelul de protecție la un nivel fără precedent.

„Șapte noi turnuri de apărare antiaeriană îl protejează acum pe despot în jurul moșiei de pe Lacul Valdai”, se arată în relatarea citată.

În total, pe terenul de aproximativ 100 de hectare ar exista 27 de poziții antiaeriene.

Anul trecut, locuința era protejată de 12 poziții de apărare antiaeriană, majoritatea echipate cu rachete Pantsir (Panțîr).

Sisteme Panțîr și protecție pe două inele

Noile poziții ar fi echipate cu sistemul rusesc Panțîr (Pantsir), capabil să intercepteze mai multe tipuri de amenințări aeriene.

Acestea sunt echipate cu sistemul rusesc de apărare aeriană Panțîr (Pantsir), care combină rachete și tunuri și poate ataca aeronave, drone și rachete de croazieră.

Reședința lui Putin de la Valdai este acum protejată de zeci de turnuri Pantsir, imaginile din satelit arătând o concentrare rapidă a forțelor începând cu jumătatea lunii martie 2026 Foto: Profimedia

Sistemele ar fi dispuse în două inele de apărare în jurul reședinței, similar cu structura de protecție a Moscovei.

Dacă cele 20 de milioane de locuitori ai Moscovei sunt apărate de 60 de sisteme Pantsir, fortăreața lui Putin este apărată de 27 de sisteme de acest fel.

Costuri uriașe pentru securitate

Potrivit estimărilor presei britanice, costurile acestor sisteme sunt extrem de ridicate.

Concret, un sistem Panțîr pentru vila lui Putin costă până la 18 milioane de euro. Adică, costurile pentru 27 de sisteme ajung la cel puțin o jumătate de miliard de euro.

Astfel, securitatea reședinței lui Vladimir Putin, președintele Rusiei, ar putea depăși sute de milioane de euro.

Reședința de la Valdai este considerată unul dintre principalele refugii ale liderului de la Kremlin.

Potrivit surselor citate, aceasta a fost inițial construită ca reședință de stat în 1934, pentru Stalin și ulterior extinsă de-a lungul decadelor.

Cine locuiește cu Putin în fortăreața de la Valdai

Casa este amplasată pe un promontoriu împădurit între două lacuri, oferind un grad ridicat de izolare și protecție naturală.

Conform relatărilor din presă, Putin locuiește la Lacul Valdai cu amanta sa, fosta gimnastă Alina Kabaeva (42), și cu fiii lor.

Potrivit Dossier Centre, cei doi copii, Ivan (10 ani) și Vladimir jr (6 ani), trăiesc în lux, dar sunt izolați de lumea exterioară, iar Putin îi vizitează de obicei târziu, după programul de lucru.

Reședința lui Vladimir Putin din Valdai, unde se spune că mama fiilor săi, Alina Kabaeva, își petrece o mare parte din timp. Foto: Profimedia

Intensificarea măsurilor de securitate vine pe fondul unor rapoarte privind tentative de atacuri cu drone asupra unor obiective din Rusia, deși informațiile nu au fost confirmate oficial.

Presa internațională notează că reședința de la Valdai este una dintre mai multe proprietăți asociate liderului rus, alături de Kremlin, Novo-Ogaryovo, de lângă Moscova și Bokharov Ruchei din Soci. În plus, există numeroase alte proprietăți atribuite lui Putin.

Consolidarea apărării antiaeriene subliniază preocupările crescute de securitate în jurul liderului de la Kremlin, în contextul războiului și al tensiunilor cu Ucraina.

