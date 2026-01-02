Viața secretă a lui Vladimir Putin: copii ascunși, neveste, amante și locuințe opulente

Cum arată apartamentul lui Putin de la Kremlin

Kremlinul a devenit un al doilea cămin pentru liderul rus, unde își desfășoară activitățile până târziu în noapte. Putin a oferit o privire rară asupra rutinei sale printr-un documentar difuzat de televiziunea de stat rusă anul trecut. Într-un interviu filmat după ora 1.30 dimineața, liderul de la Moscova a condus echipa de televiziune într-un tur al apartamentului său din interiorul zidurilor roșii ale Kremlinului.

Camera principală era decorată cu panouri de lemn aurite și găzduia un pian alb, despre care Putin a menționat că îl folosește „rar”. Un portret al țarului Alexandru III, cunoscut pentru anularea reformelor liberale ale tatălui său, Alexandru II, era expus în apartament. De asemenea, încăperea includea o sală de sport și o „mică biserică” decorată în stilul aurit caracteristic.

În centru, Vladimir Puitin și fosta sa nevastă, Liudmila. În stânga, fosta gimnastă Alina Kabaeva, în dreapta, modelul Alisa Harceva, două dintre presupusele amante ale liderului de la Kremlin. Cplaj Profimedia

Reședința lui Putin de la Valdai și viața luaxoasă și secretă a băieților săi

În ciuda declarațiilor că își petrece majoritatea timpului în Kremlin, vizitele la reședința sa opulentă de la Lacul Valdai nu sun sunt rare.

Reședința de la Valdai este considerată una dintre cele mai importante și mai bine păzite proprietăți ale președintelui rus. Potrivit Blic, dar și unor investigații realizate anterior de „Dossier Center”, aceasta nu ar fi doar o vilă de protocol.

Acolo locuiește alături de Alina Kabaeva, fostă gimnastă olimpică, și cei doi fii ai lor, Ivan (10 ani) și Vladimir Jr. (6 ani). Potrivit Dossier Centre, copiii trăiesc în lux, dar sunt izolați de lumea exterioară, iar Putin îi vizitează de obicei târziu, după programul de lucru, potrivit The Times.

The air defense system near Putin's palace in Valdai has appeared on Google maps



In March 2024, a tower with the Pantsir-S1 air defense system was installed near Putin's residence in Valdai, Radio Liberty reports.



The air defense system is visible from the air - right now you… pic.twitter.com/UxsbfqJ3dg — NEXTA (@nexta_tv) July 15, 2024

Copiii ar avea profesori particulari, guvernante și antrenori personali, iar personalul locuiește în clădiri separate. Selecția profesorilor s-ar face prin agenții specializate, una dintre acestea fiind menționată sub numele „English Nanny”.

„Ei comunică foarte puțin cu alți copii și rar își văd părinții, dar au ritualuri speciale cu președintele”, a declarat pentru „Dossier Center” fostul ofițer FSO Gleb Karakulov, citat de Blic.

Katerina Tikhonova, Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin încearcă din răsputeri să își țină fiicele anonime

Rusia pare să cunoască mai bine numele și chipurile copiilor președinților americani decât pe cele ale fiicelor lui Putin. Acesta are două fiice adulte, Maria Voronțova și Katerina Tikhonova, din mariajul său anterior cu Liudmila, însă identitățile lor nu au fost recunoscute oficial.

Cine este Katerina Tikhonova

Katerina Tikhonova, în vârstă de 35 de ani, fiica mai mică, s-a născut în Germania, la Dresda, în 1986, unde Putin lucra ca spion KGB. Tikhonova, care folosește numele de familie al bunicii ei materne, a studiat la Universitatea de Stat din Sankt Petersburg și la Universitatea de Stat din Moscova și are un master în fizică și matematică.

Pe lângă studii, Tikhonova are o pasiune pentru cultura japoneză și dansul rocknroll acrobatic. În 2013, ea și partenerul ei de dans au ajuns pe locul cinci la campionatele mondiale din Elveția.

Înregistrările din concursurile de dans, comparate cu imaginile de pe site-ul Universității de Stat din Moscova, unde lucrează, au ajutat la stabilirea că Tikhonova este fiica lui Putin în 2015.

Cine este Maria Voronțova

Fata mai mare a lui Putin, Maria Vorontsova, în vârstă de 40 de ani, este medic endocrinolog pediatru, care studiază efectele hormonilor asupra organismului.

Vorontsova s-a căsătorit cu omul de afaceri olandez, născut în Rusia, Jorrit Faassen, în 2013, iar cuplul locuia în penthouse-ul unui bloc de apartamente exclusivist din Amsterdam. În 2014, unii vecini olandezi au cerut să fie expulzată din țară după doborârea MH17 de către forțele proruse din Ucraina.

Se spune că amândouă au copii. Vorontsova ar avea un fiu cu Ievgeni Nagornîi, un om de afaceri din industria gazelor, iar Tikhonova, o fiică cu Igor Zelensky, balerin.

Elizaveta Krivonogih a fost întrebată direct despre implicarea tatălui ei în conflictul din Ucraina și despre bombardamentele asupra Kievului. Foto: Profimedia

Cine este Luiza Rozova

În Rusia, sunt speculații conform cărora Putin are o a treia fiică, și mai secretă, dintr-o aventură de lungă durată cu Svetlana Krivonogikh, o rusoaică ce ar fi crescut într-un apartament supraaglomerat din Sankt Petersburg și care făcea curățenie pentru a câștiga bani.

Luiza Rozova, presupusa fiică a lui Vladimir Putin, a decis să vorbească deschis despre tatăl său și viața ei în exil în Franța. Potrivit publicației Bild, tânăra artistă a făcut declarații dure pe canalul său de Telegram, marcând o premieră în expunerea publică a relației sale cu liderul rus.

Născută pe 3 martie 2003 în Sankt Petersburg sub numele Elizaveta Krivonogih, Luiza este absolventă de arte și a fost identificată în 2020 de platforma de investigații „Proekt” ca fiind fiica nelegitimă a lui Putin. Certificatul său de naștere nu menționează numele tatălui, dar include patronimicul „Vladimirovna”.

Luiza lucrează într-o galerie de artă din Paris care expune opere cu tematică antirăzboi. Informația a fost dezvăluită de scriitoarea Nastya Rodionova într-o postare pe Facebook, conform Meduza.

Luiza Rozova și Vladimir Putin Foto: Profimedia

Nepoții lui Putin „vorbesc fluent chineza”

Cu toate că a vorbit deschis despre existența nepoților săi, Putin nu le-a dezvăluit numele sau vârsta. „Membrii mici ai familiei mele vorbesc chineză, o vorbesc fluent,” a declarat anul trecut. Întrebat dacă este „strict” cu nepoții săi, liderul rus a răspuns zâmbind că nu este, adăugând că îi vizitează când are pauze în programul său de lucru „neîntrerupt”.

Palatul de un miliard de euro al lui Putin de la Marea Neagra

Asociația Navalnîi, care continuă munca disidentului rus Alexei Navalnîi, a publicat în mai 2024 imagini in interiorul palatului opulent construit pe malul Mării Negre, la Gelendjik, filmate cu o cameră ascunsă. Echipa de investigații a scris, de mai multe ori, că palatul aparține liderului de la Moscova. Kremlinul a negat constant că este construit pentru Putin și a respins acuzațiile că a fost ridicat din mită.

„Avem aproape patru ore de filmări video din interiorul tuturor camerelor palatului lui Putin. Din interiorul celei mai secrete și bine păzite clădiri din țară. Dormitoare, birouri, săli de sport, criosaune și o capelă. Puteți vedea adevărata amploare a nebuniei liderului de la Kremlin”, precizează echipa de investigații a lui Navalnîi.

În resursele publice, jurnaliștii au găsit câte persoane sunt angajate să întrețină palat: peste 250. Sunt 27 care se ocupă de grădini și de pădure. Există chiar și un herpetolog, expert în reptile.

Palatul de peste 1,3 miliarde de euro de la Marea Neagră, despre care Alexey Navalnîi a spus că îi aparține lui Vladimir Putin, Foto: Profimedia Images

Palatul lui Vladimir Putin din Crimeea întins pe 9.000 metri pătrați

Colaboratorii lui Alexei Navalnîi de la Fondul pentru Combaterea Corupției (FBK) au descoperit un nou palat aparținând liderului rus pe coasta Mării Negre, în Crimeea. Reședința principală se întinde pe o suprafață de peste 9.000 metri pătrați, cu o casă de oaspeți separată de 5.000 metri pătrați, clădiri suplimentare pentru personal, facilități tehnice și un heliport nou construit.

„Pe hârtie, proprietatea este ascunsă în spatele unui lanț de companii. Palatul aparține companiei Bereg LLC, care este legată de Golden Gate, o firmă cu proprietari secreți. Aceiași avocați apar aici ca și în cazul palatului Gelendzhik – Belkin, Ulyanov și Șahov”, spun aceștia. De asemenea, antreprenorul principal, Credo Management Company, este aceeași firmă care a lucrat la multe dintre reședințele oficiale și neoficiale ale lui Putin, inclusiv Valdai, Gelendjik și Krasnaya Polyana, mai susțin ei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Cercul de apropiați al lui Putin s-a restrâns considerabil de la pandemie

Liderul rus și-a petrecut o mare parte din timp la reședința Novo-Ogariovo, lângă Moscova, și la conacul de la Lacul Valdai. Printre prietenii săi apropiați se numără Iuri Kovalciuk, un mogul bancar și media, și fratele acestuia, Mikhail, directorul unui institut de cercetare nucleară din Rusia. Ambii împărtășesc interesul lui Putin pentru teoriile conspiraționiste anti-americane.

De asemenea, Putin este în relații bune cu Nikolai Patrușev, fostul șef al Consiliului de Securitate Națională al Rusiei. Patrușev a declarat presei de stat în 2023 că Statele Unite plănuiau să invadeze Rusia, deoarece elitele occidentale doreau să se mute în Siberia după erupția unui supervulcan situat sub Parcul Național Yellowstone din Wyoming.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE