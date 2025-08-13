Reședința lui Putin, protejată de o cincime din totalul pozițiilor de apărare din regiunea Moscova

Potrivit unei investigații realizate de jurnaliștii de la Radio Svoboda, acest dispozitiv defensiv a fost identificat prin metode OSINT, utilizând imagini satelitare recente de la Yandex și fotografii de pe serviciul Yandex.Mirrors.

Reședința, unde se pare că locuiesc Alina Kabaeva, presupusa consoartă a liderului de la Kremlin și cei doi fii ai cuplului, concentrează o cincime din totalul pozițiilor de apărare aeriană descoperite de Radio Liberty începând din 2022 în Moscova și împrejurimi – o regiune cu peste 20 de milioane de locuitori.

Ucrainenii nu au atacat această zonă

De la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei, nu au existat tentative ale forțelor ucrainene de a ataca această zonă.

În februarie 2023, publicația Proekt relata despre o vilă special construită pentru Alina Kabaeva, amplasată lângă reședința din Valdai și conectată printr-o linie ferată dedicată.

Kabaeva, fostă deputată în Duma de Stat, gimnastă olimpică și în prezent în vârstă de 42 de ani, este supranumită „Prima amantă a Rusiei”.

Putin se va întâlni cu Trump în Alaska

Presa internațională a speculat despre o relație cu Putin, însă Kremlinul a negat constant aceste informații. Conform anchetei jurnalistice, Kabaeva și Putin au doi băieți: Ivan, născut în 2015, și Vladimir, în 2019.

Vladimir Putin se va întâlni cu președintele american Donald Trump, vineri, 15 august, în Anchorage, Alaska, la baza militară Joint Base Elmendorf-Richardson.

Înaintea acestui summit, Vladimir Putin a ordonat ofensiva totală în Ucraina.



