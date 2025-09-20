Volodimir Zelenski și Donald Trump se întâlnesc la New York, în contextul războiului din Ucraina

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va întâlni săptămâna viitoare cu Donald Trump, la Națiunile Unite din New York. Potrivit The Guardian, Zelenski va cere impunerea de noi sancțiuni Rusiei și va solicita clarificări privind garanțiile de securitate oferite de SUA.

Întâlnirea are loc pe fondul continuării conflictului din Ucraina și a acțiunilor provocatoare ale Rusiei în Europa. Zelenski și-a exprimat frustrarea față de ritmul lent al evenimentelor și a cerut aliaților să acționeze mai rapid.

Președintele Ucrainei cere aliaților sancțiuni mai dure împotriva Rusiei

Volodimir Zelenski va solicita impunerea de sancțiuni suplimentare dacă Vladimir Putin refuză să se întâlnească pentru discuții sau să convină asupra unui armistițiu.

„Dacă războiul continuă și nu există progrese către pace, ne așteptăm la sancțiuni”, a declarat președintele ucrainean.

Președintele ucrainean consideră că legarea posibilelor sancțiuni americane de acțiunile țărilor europene este menită să „încetinească presiunea asupra lui Putin”. El a adăugat:

„Președintele Trump așteaptă acțiuni ferme din partea Europei. Cred că pierdem mult timp dacă nu se impun sancțiuni sau nu se iau anumite măsuri, lucruri pe care le așteptăm cu adevărat de la el”, a mai adăugat liderul de la Kiev.

Președintele Ucrainei își dorește o întâlnire cu Vladimir Putin pentru negocieri

Zelenski și-a exprimat disponibilitatea de a se întâlni cu Putin în orice format, fie față în față, fie „trilateral”, cu prezența președintelui SUA. Kremlinul insistă însă că „cauzele profunde” ale conflictului trebuie abordate înainte.

În cadrul întâlnirii, Zelenski va solicita clarificări cu privire la garanțiile de securitate pe care SUA sunt dispuse să le ofere ca parte a unui acord de pace. Această chestiune a fost discutată și de premierul britanic Keir Starmer cu Trump în timpul vizitei de stat a președintelui american în Marea Britanie.

Melania Trump și Olena Zelenska s-ar putea întâlni la New York

În timpul vizitei la New York, este probabil ca Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean, să se întâlnească cu Melania Trump. Ele vor discuta despre returnarea copiilor ucraineni răpiți de Rusia. Prima doamnă a SUA este considerată, în general, mai simpatizantă cu Kievul decât președintele.

Întâlnirea bilaterală dintre Zelenski și Trump are loc într-un context tensionat. Vineri, trei avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, demonstrând continuarea acțiunilor provocatoare ale Rusiei în Europa.

Rusia continuă atacurile la scară largă pe teritoriul Ucrainei

În noaptea de vineri spre sâmbătă, Rusia a efectuat un atac la scară largă cu drone și rachete balistice asupra Ucrainei. Cel puțin trei persoane au fost ucise când o rachetă a lovit un bloc de apartamente din orașul Dnipro. Alte regiuni, inclusiv Mykolaiv, Chernihiv și Zaporijia, au fost de asemenea vizate.

Volodimir Zelenski a declarat că Kremlinul nu bombardează situri militare, ci pune în aplicare o „strategie deliberată” menită să terorizeze civilii și să avarieze infrastructura. „Este nevoie de un răspuns internațional puternic”, a afirmat el, cerând Europei să consolideze apărarea aeriană a Ucrainei.

Pe de altă parte, președintele ucrainean a dezvăluit că țara sa folosește tot mai multe drone cu rază lungă de acțiune pentru a viza instalațiile energetice inamice. Sâmbătă dimineața, dronele au lovit rafinăria de petrol din Saratov pentru a doua oară într-o săptămână. Un alt atac a avariat o rafinărie din regiunea Samara.

